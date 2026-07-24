24.07.2026 09:21 Weshalb Odysseus überhaupt in See stach: Peter Försters Sommertheater feiert am Sonntag Premiere

An Odysseus kommt man dieser Tage nicht vorbei: Erst der Monumentalfilm "Die Odyssee" in den Kinos, jetzt das neue Stück des Dresdner Sommertheaters.

Von Heiko Nemitz

Dresden - An Odysseus kommt man dieser Tage nicht vorbei: Vergangene Woche startete der Monumentalfilm "Die Odyssee" in den Kinos, am Sonntag hat das neue Stück des Dresdner Sommertheaters Premiere - mit dem Titel "Die Sirenen des Odysseus - Ein Shakespeare auf hoher See". Dieses Zusammentreffen sei purer Zufall, versichert Autor und Regisseur Peter Förster (60). Und er verrät, was sein Stück anders macht als der Film.

Proben für das Sommertheater-Stück "Die Sirenen des Odysseus" (v.l.): Lena Kuck, Jacky Ballon, Hannah Röth, Emilio Stadör und Oliver Walter. © Steffen Füssel Die antiken Epen von Homer, die "Odyssee" und die "Ilias", gelten bis heute als Grundgerüst der traditionellen Abenteuererzählung. Diesen Urtyp der Heldenreise behandelt der Kino-Blockbuster "Die Odyssee" von Christopher Nolan mit den Irrfahrten des Odysseus nach dem Trojanischen Krieg, der Reise zurück nach Hause, Ithaka. Peter Förster geht den Stoff gegenteilig an: "Anders als der Film erzählen wir nicht die Heimreise, sondern den Start." Es gehe darum, warum Odysseus überhaupt in See stach. Im Wesentlichen dreht sich die Handlung also um die Vorgeschichte des Trojanischen Kriegs mit seinen mythischen Episoden: den Streit um den Apfel, das Urteil des Paris, den Zorn des Zeus. "Die Herausforderung war, die Überlieferung Homers anders zu erzählen", sagt Förster. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Jetzt gibt's in Dresden wieder Yoga im Park - gratis Hauptkonflikt ist Odysseus' Versprechen an Menelaos, die Entführung Helenas zu sühnen. Wie kam es zu diesem Blutschwur, für den Odysseus in den Krieg zog? Diesen Anfang erzählt Förster in seinem Stück und lässt es vor den Mauern Trojas enden.

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