Mit Kinderrechte-Parcours, Party und Premiere: Das tjg. feiert 75. Geburtstag

Dresden - Was für ein Gewusel im Foyer des Kraftwerk Mitte am Samstag: Das Theater Junge Generation (tjg.) hat seinen 75. Geburtstag gefeiert, und den 35. der Kinderrechte gleich mit - da war vielleicht was los!

Zahlreiche Spiel-Elemente gab es: Schmink- und Kostüm-Ecken, eine Karaoke-Station, man konnte mit ferngesteuerten Mini-Autos Rennen fahren oder Kissen um die Wette werfen, angefeuert vom Queen-Hit "Don't Stop Me Now".

Gekrönt wurde die Party mit der Premiere der fulminanten Theatershow "Der Hase in der Vase" von Marc Becker, mit der das tjg. nicht nur sich selbst feierte, sondern auch die fantasievolle Kraft des Theaters an sich. Es war wirklich toll.

Gratulation: OB Dirk Hilbert (53, FDP) und Intendantin Felicitas Loewe (65) stoßen auf 75 Jahre Theater Junge Generation an. © Stefan Haessler

Sie nennt das tjg. ein "kulturelles Grundnahrungsmittel", gerade in Zeiten, in denen über den Wert von Kultur diskutiert werde und gleichzeitig Kinder laut neuer Shell-Studie Angst vor Krieg und der Zukunft hätten.

Dagegen müsse man laut sein mit dem gesellschaftlichen Beitrag des Hauses. Loewe: "Das tjg. ist ja kein Kindergarten für die Abo-Kunden von morgen."

OB Dirk Hilbert (53, FDP) bestätigt: "Das tjg. ist ein Ort der Begegnung, des Lachens und Träumens. Hier wird das richtige Leben geprobt." Es sei ein Raum, in dem Kinder ihre Sorgen, aber auch Hoffnungen ausdrücken könnten, in dem Fähigkeiten wie Empathie und Fairness gefördert würden.

"Die Biografien jedes in Dresden aufgewachsenen Menschen sind mit dem tjg. verbunden", so Hilbert. Er selbst habe seine ersten Theatererfahrungen dort erlebt und appelliere an die Stadträte, dem Haus auch künftig die Ressourcen zu ermöglichen, damit es ein Ort bleibe, "in dem Fantasie ausgelebt werden kann".