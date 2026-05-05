Wo Träume fantasiereich flüstern: Ausstellung "Stille Post" auf Schloss Burgk

Freital - Zwischen zwei Gesichtern mit langen Haarzöpfen geht eine schwarze Katze in der Mitte vor tiefblauem Himmel hin und her, als würde sie eine Botschaft übermitteln. Es ist das Titelbild der Ausstellung "Stille Post" mit Malerei, Collagen und Zeichnungen von Gudrun Trendafilov (68) auf Schloss Burgk in Freital (noch bis 28. Juni).

Künstlerin Gudrun Trendafilov (68) auf Schloss Burgk vor einem ihrer Gemälde. © Steffen Füssel

Der Ausstellungstitel bezieht sich auf das bekannte Kinderspiel, bei dem man dem anderen ein Wort ins Ohr flüstert, der sagt es weiter, der Letzte sagt laut, was er gehört hat. Der Begriff kommt klar an oder abgewandelt, nur halb verstanden oder völlig anders.

Wie sehr können wir unseren Sinnen noch trauen in dieser lauten, schnelllebigen Gegenwart? Das fragt die Künstlerin mit ihren Bildern, die einladen zum Flüstern, Lauschen und Zuhören, damit die leisen Töne nicht verloren gehen.

Ihre Figuren begegnen einem oft mit versunkenem Blick, sie hören in sich hinein, halten Zwiesprache mit sich selbst. Ihre vieldeutige Bilderwelt ist reizvoll und spannend in der Schwebe zwischen Traum, Fantasie und Wirklichkeit in vorwiegend leuchtend warmen, erdigen und zarten Farbtönen gehalten.

Die Ausstellung versammelt eine Auswahl von rund 60 Arbeiten aus 40 Schaffensjahren von Gudrun Trendafilov, die in Dresden lebt und arbeitet und zu den herausragenden zeitgenössischen Künstlerinnen hierzulande gehört.