Raus ins Grüne: Mit diesen 8 Tipps wird Euer Sonntag richtig schön
Dresden - Noch nichts vor am Sonntag? Der Mai zeigt sich von seiner besten Seite und lädt zu Ausflügen ins Freie ein. Ob sportlich unterwegs, bei einem Familienfest oder im Grünen - am 3. Mai gibt es in Dresden und Umgebung jede Menge zu erleben. Diese Tipps helfen bei der Planung.
Frühlingswanderung
Dresden - Am Sonntag startet um 10.30 Uhr am Besucherzentrum "Alte Wache" von Schloss & Park Pillnitz (August-Böck-Str. 2) die geführte Wanderung "Auf den Spuren Friedrich Augusts des Gerechten" (drei Stunden). Sie führt zum malerischen Friedrichsgrund. Dort beginnt der Aufstieg zur künstlichen Ruine, Ende des 18. Jahrhunderts im gotischen Stil an einer ehemaligen Mittelalter-Wehranlage erbaut. Von der Plattform hat man einen herrlichen Blick aufs Elbtal.
Festes Schuhwerk erforderlich. Es sind 100 Höhenmeter auf steileren An-/Abstiegen, teils über Stufen, zu überwinden. Getränke & Snacks für die Picknickpause mitnehmen. Tickets (inkl. Eintritt Schloss & Park): 19/17 Euro (Kinder bis 16 Jahre 10 Euro) & Infos unter: schlosspillnitz.de
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Frühlingskonzert im Lingnerschloss
Dresden - Klassik in besonderer Atmosphäre: Beim Konzert "Sonntags bei Lingner" im Lingnerschloss präsentieren Mitglieder der Staatskapelle und Gäste ein abwechslungsreiches Programm. Zu hören sind unter anderem Werke von Händel, Halvorsen und Friedrich Witt – von virtuoser Kammermusik bis zu selten gespielten Stücken.
Beginn ist um 15.30 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro.
Lauf in den Frühling
Freital - Aktiv in den Frühling starten: Beim "Lauf in den Frühling" im Freizeitzentrum Hains können sich Teilnehmer auf verschiedenen Strecken ausprobieren – vom Bambinilauf bis zum 10-Kilometer-Hauptlauf.
Los geht’s um 9 Uhr. Neben den Wettbewerben sorgt ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Mitmachaktionen und Verpflegung für Familienatmosphäre.
Sonderführung im Barockgarten Großsedlitz
Heidenau - Kunst im Grünen entdecken: Bei der Sonderführung "Von schönen Frauen und starken Männern" im Barockgarten Großsedlitz dreht sich alles um die beeindruckenden Sandsteinfiguren des Parks. Besucher erfahren mehr über die Künstler, die Entstehung und die Bedeutung der barocken Skulpturen.
Die Führung startet um 14 Uhr und dauert rund 90 Minuten. Tickets kosten 13 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kinder zahlen 3 Euro (inklusive Parkeintritt).
Großes Familienfest an der Elbe
Pirna - Bunter Abschluss des Maibaumfestes: An der Elbpromenade lädt am Sonntag ein großes Familienfest zum Feiern, Mitmachen und Genießen ein. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Kinderanimation, Zirkus und sportlichen Aktionen.
Los geht’s ab 11 Uhr, der Eintritt ist frei. Für Unterhaltung sorgen unter anderem Live-Musik, Mitmachangebote für Kinder und ein Schaustellerbereich. Infos: pirna.de
Jagdschloss-Führung
Radeberg - Erkundet am Sonntag ab 11 Uhr die Winkel von Klippenstein (Schloßstr. 6) und erfahrt Wissenswertes zur 800-jährigen Geschichte des Schlosses. Wandelt auf den Spuren von Herzog Moritz, der die Mittelalter-Burg zum Jagdschloss umbauen ließ. Erklimmt den Eulenturm und lasst den Blick ins Hüttertal schweifen.
Erfahrt mehr über die "Schwarze Küche" sowie über den Alltag von Rittern, Knappen und Bauern. Was gab es einst zu essen und zu trinken? Zum Abschluss klärt sich die Bedeutung der Redewendung "den Löffel abgeben". Kosten: 6/4 Euro (inkl. Eintritt). Infos unter: schloss-klippenstein.de
Fest am Fasanenschlösschen
Moritzburg - Zum Saisonstart am Fasanenschlösschen gibt es am Sonntag von 11 bis 15.30 Uhr ein kleines Fest. Der Verein "Muse im Fasanengarten" erklärt dabei unter anderem, wie man Apfelbäume pflanzt. Zudem gibt es ein Konzert der Jagdhornbläser, spannende Infos zur Geschichte des Fasanengartens und die Möglichkeit, den Leuchtturm individuell zu besichtigen (ab 12 Uhr).
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eintritt frei. Museum: 8/7 Euro, Kinder bis 16 Jahre 4,50 Euro. Infos unter: schloss-moritzburg.de/fasanenschloesschen
Treppenmarathon
Radebeul - Treppauf, treppab im Radebeuler Weinberg (Parken: Knollweg 35 im Navi eingeben), 100-mal am Stück so schnell wie möglich oder in 24 Stunden so oft es die Kräfte zulassen. Die Spitzhaustreppe - nach Idee von August dem Starken und Entwurf von Daniel Pöppelmann als Verbindung zwischen Hoflößnitz und Spitzhaus angelegt - ruft am Sonnabend und Sonntag zur 22. Ausgabe des Mount-Everest-Treppenmarathons.
Zuschauer sind willkommen. Drumherum locken zahlreiche Weingüter und Gasthäuser zum Verweilen. Infos zum Programm unter: treppenmarathon.de
Ob entspannt im Grünen, bei Kultur oder unterwegs mit der Familie - mit diesen Tipps wird der Sonntag garantiert nicht langweilig. TAG24 wünscht Euch viel Spaß und einen schönen Ausklang des Wochenendes!
Titelfoto: Montage: Holm Helis, 123rf/zhan1999, Holm Helis, picture alliance / imageBROKER