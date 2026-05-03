03.05.2026 06:40 Raus ins Grüne: Mit diesen 8 Tipps wird Euer Sonntag richtig schön

Frühling, Bewegung und Kultur: Diese Tipps machen den Sonntag in Dresden und Umgebung besonders abwechslungsreich.

Von Dana Peter, Calvin Schröder

Dresden - Noch nichts vor am Sonntag? Der Mai zeigt sich von seiner besten Seite und lädt zu Ausflügen ins Freie ein. Ob sportlich unterwegs, bei einem Familienfest oder im Grünen - am 3. Mai gibt es in Dresden und Umgebung jede Menge zu erleben. Diese Tipps helfen bei der Planung.

Frühlingswanderung

Dresden - Am Sonntag startet um 10.30 Uhr am Besucherzentrum "Alte Wache" von Schloss & Park Pillnitz (August-Böck-Str. 2) die geführte Wanderung "Auf den Spuren Friedrich Augusts des Gerechten" (drei Stunden). Sie führt zum malerischen Friedrichsgrund. Dort beginnt der Aufstieg zur künstlichen Ruine, Ende des 18. Jahrhunderts im gotischen Stil an einer ehemaligen Mittelalter-Wehranlage erbaut. Von der Plattform hat man einen herrlichen Blick aufs Elbtal. Festes Schuhwerk erforderlich. Es sind 100 Höhenmeter auf steileren An-/Abstiegen, teils über Stufen, zu überwinden. Getränke & Snacks für die Picknickpause mitnehmen. Tickets (inkl. Eintritt Schloss & Park): 19/17 Euro (Kinder bis 16 Jahre 10 Euro) & Infos unter: schlosspillnitz.de

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Die Frühlingswanderung startet am Besucherzentrum "Alte Wache" und führt durch den Friedrichsgrund. (Archivbild) © Steffen Füssel

Frühlingskonzert im Lingnerschloss

Dresden - Klassik in besonderer Atmosphäre: Beim Konzert "Sonntags bei Lingner" im Lingnerschloss präsentieren Mitglieder der Staatskapelle und Gäste ein abwechslungsreiches Programm. Zu hören sind unter anderem Werke von Händel, Halvorsen und Friedrich Witt – von virtuoser Kammermusik bis zu selten gespielten Stücken. Beginn ist um 15.30 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Im Lingnerschloss erklingt beim Frühlingskonzert klassische Musik in besonderer Atmosphäre. © Holm Helis

Lauf in den Frühling

Freital - Aktiv in den Frühling starten: Beim "Lauf in den Frühling" im Freizeitzentrum Hains können sich Teilnehmer auf verschiedenen Strecken ausprobieren – vom Bambinilauf bis zum 10-Kilometer-Hauptlauf. Los geht’s um 9 Uhr. Neben den Wettbewerben sorgt ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Mitmachaktionen und Verpflegung für Familienatmosphäre.

Sonderführung im Barockgarten Großsedlitz

Heidenau - Kunst im Grünen entdecken: Bei der Sonderführung "Von schönen Frauen und starken Männern" im Barockgarten Großsedlitz dreht sich alles um die beeindruckenden Sandsteinfiguren des Parks. Besucher erfahren mehr über die Künstler, die Entstehung und die Bedeutung der barocken Skulpturen. Die Führung startet um 14 Uhr und dauert rund 90 Minuten. Tickets kosten 13 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kinder zahlen 3 Euro (inklusive Parkeintritt).

Im Barockgarten Großsedlitz können Besucher barocke Skulpturen und Gartenkunst entdecken. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Großes Familienfest an der Elbe

Pirna - Bunter Abschluss des Maibaumfestes: An der Elbpromenade lädt am Sonntag ein großes Familienfest zum Feiern, Mitmachen und Genießen ein. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Kinderanimation, Zirkus und sportlichen Aktionen. Los geht’s ab 11 Uhr, der Eintritt ist frei. Für Unterhaltung sorgen unter anderem Live-Musik, Mitmachangebote für Kinder und ein Schaustellerbereich. Infos: pirna.de

Bildunterschrift:Beim Familienfest am Pirnaer Elbufer gibt es Musik, Mitmachaktionen und Unterhaltung für Groß und Klein. (Symbolfoto) © 123RF/zhan1999

Jagdschloss-Führung

Radeberg - Erkundet am Sonntag ab 11 Uhr die Winkel von Klippenstein (Schloßstr. 6) und erfahrt Wissenswertes zur 800-jährigen Geschichte des Schlosses. Wandelt auf den Spuren von Herzog Moritz, der die Mittelalter-Burg zum Jagdschloss umbauen ließ. Erklimmt den Eulenturm und lasst den Blick ins Hüttertal schweifen. Erfahrt mehr über die "Schwarze Küche" sowie über den Alltag von Rittern, Knappen und Bauern. Was gab es einst zu essen und zu trinken? Zum Abschluss klärt sich die Bedeutung der Redewendung "den Löffel abgeben". Kosten: 6/4 Euro (inkl. Eintritt). Infos unter: schloss-klippenstein.de

Im Schloss Klippenstein geht es auf die Spuren von Herzog Moritz. © Norbert Neumann

Fest am Fasanenschlösschen

Moritzburg - Zum Saisonstart am Fasanenschlösschen gibt es am Sonntag von 11 bis 15.30 Uhr ein kleines Fest. Der Verein "Muse im Fasanengarten" erklärt dabei unter anderem, wie man Apfelbäume pflanzt. Zudem gibt es ein Konzert der Jagdhornbläser, spannende Infos zur Geschichte des Fasanengartens und die Möglichkeit, den Leuchtturm individuell zu besichtigen (ab 12 Uhr). Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eintritt frei. Museum: 8/7 Euro, Kinder bis 16 Jahre 4,50 Euro. Infos unter: schloss-moritzburg.de/fasanenschloesschen

Am Fasanenschlösschen gibt es Musik, Mitmachangebote und Einblicke in die Geschichte des Gartens. © Holm Helis

Treppenmarathon

Radebeul - Treppauf, treppab im Radebeuler Weinberg (Parken: Knollweg 35 im Navi eingeben), 100-mal am Stück so schnell wie möglich oder in 24 Stunden so oft es die Kräfte zulassen. Die Spitzhaustreppe - nach Idee von August dem Starken und Entwurf von Daniel Pöppelmann als Verbindung zwischen Hoflößnitz und Spitzhaus angelegt - ruft am Sonnabend und Sonntag zur 22. Ausgabe des Mount-Everest-Treppenmarathons. Zuschauer sind willkommen. Drumherum locken zahlreiche Weingüter und Gasthäuser zum Verweilen. Infos zum Programm unter: treppenmarathon.de

Beim Treppenmarathon an der Spitzhaustreppe in Radebeul kämpfen sich Teilnehmer Stufe für Stufe nach oben. (Archivfoto) © picture alliance / imageBROKER