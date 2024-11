Neue Sonderausstellung in Dresden: "Luft. Eine für alle" im Hygiene-Museum

Das Deutsche Hygiene-Museum Dresden (DHMD) widmet der Luft die Sonderausstellung "Luft. Eine für alle".

Von Heiko Nemitz

Dresden - Man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht anfassen, und doch ist die Luft ein Lebenselixier. Obendrein sehr gefährdet: Die globale Klimakrise hat Luftverschmutzung schon seit Langem als Problem deutlich gemacht. Das Deutsche Hygiene-Museum Dresden (DHMD) widmet diesem physikalisch-sozialen Element die Sonderausstellung "Luft. Eine für alle". Wie gewohnt eine wissenschaftlich fundierte, dabei unterhaltsame und oft witzige Schau.

Aizat (29) schnuppert am Kunstwerk "Geruchsgeschichten" von Frank Bloem. © Steffen Füssel Eigentlich, so DHMD-Direktorin Iris Edenheiser, hatte man eine Ausstellung zum "Mega-Thema Nachhaltigkeit" geplant. Doch wie kann man so etwas Abstraktes sinnlich und nahbar aufbereiten? Die Luft hatte sich schließlich herauskristallisiert. "Luft ist um uns und in uns", so Edenheiser. Ein Element, das als "Niemandsland" galt, in das unbedacht Schadstoffe ausgestoßen werden können. Die von Neli Wagner und Nele-Hendrikje Lehmann kuratierte Ausstellung solle zeigen, wie das Leben in und mit der Luft von vielschichtigen Zusammenhängen und gegenseitigen Abhängigkeiten geprägt ist. Die physikalische Beschaffenheit der Luft zeige, welch drastischen Einfluss ihre Nutzung durch den Menschen hat. Ko-Kuratorin Lehmann verweist auf die Dringlichkeit des Themas: "Die Ausstellung möchte der drängenden Frage nachgehen, was getan werden kann und muss, um die Luft als ein überlebensnotwendiges Gut für alle zu erhalten."

"Atmende" Mülltüten und Briketts als Emissionshandels-Symbol im Ausstellungsteil "Streitbar - Luft als Allgemeingut". © Steffen Füssel Das Problem der Abstraktion blieb, sagt Lehmann: "Wie stellt man etwas aus, das unsichtbar ist und den Ausstellungsraum ohnehin füllt?" Nach einem Rundgang darf man sagen: Das ist gelungen. Die Schau beginnt mit einem "Luftarchiv". Mehr als 200 Menschen haben dafür Luftproben eingefangen: glückliche, traurige, lustige oder dicke Luft - man kann sich daran festlesen. Die Ausstellung selbst in ist drei Kapitel gegliedert. Teil 1 läuft unter der Bezeichnung "Unsichtbar - Luft als Verbindung". Man sieht Phänomene wie Windhosen, Nebelfänger oder - in Guckkästen - mikroskopische Abbildungen von Elementen in der Luft wie Meersalz oder Wüstenstaub. Kunstwerke gibt es obendrein, etwa die Installation "Geruchsgeschichten" (2024) von Frank Bloem, an der man schnuppern kann. Kapitel 2 heißt "Vermessen - Luft unter Kontrolle", es geht um Mess-Stationen oder Feinstaubbelastung - und hey: Das ist nicht langweilig! Die dritte Abteilung "Streitbar - Luft als Gemeingut" stellt die Frage, wem die Luft eigentlich gehört.

