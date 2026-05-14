Neuer Pilgerrundweg zwischen Kreischa und Bannewitz: Einweihung an Himmelfahrt

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Nicht nur Feierlustige ziehen zu Christi Himmelfahrt mit Bollerwagen und Bier durch die Natur - auch Gläubige und Wanderer sind rund um Dresden unterwegs.

Von Jennifer Schneider

Dresden - Nicht nur Feierlustige ziehen zu Christi Himmelfahrt mit Bollerwagen und Bier durch die Natur - auch Gläubige und Wanderer sind rund um Dresden unterwegs.

Die Babisnauer Pappel gilt als beliebtes Ausflugsziel im Süden von Dresden.
Die Babisnauer Pappel gilt als beliebtes Ausflugsziel im Süden von Dresden.  © Daniel Förster

Einer der zentralen Orte ist dabei die Babisnauer Pappel. Dort beginnt um 10 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst mit Posaunenchor, Gebeten und Gesang.

Der mehr als 200 Jahre alte Baum steht seit 1936 unter Schutz - nun ist er Teil des neuen Pilgerwegs.
Der mehr als 200 Jahre alte Baum steht seit 1936 unter Schutz - nun ist er Teil des neuen Pilgerwegs.  © IMAGO/Rene Traut
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Bei der Veranstaltung werden dabei mehrere Kirchgemeinden der Region erwartet. Im Anschluss an den Gottesdienst wird offiziell ein neuer Pilgerrundweg zwischen Kreischa und Bannewitz eingeweiht.

Titelfoto: Daniel Förster

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