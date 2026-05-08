Mit Kopfhörern durch die Stadt: Dresden wird zur Party-Zone

Dresden - Wer an eine Party denkt, denkt meist an dunkle Clubs, dröhnende Bässe und volle Tanzflächen. Dass Feiern aber auch ganz anders funktionieren kann, zeigt der Dresdner "DJ !Mauf" mit seinen Silent-Disco-Touren quer durch die Stadt unter freiem Himmel. TAG24 hat mit dem Dresdner DJ über das coole Konzept gesprochen.

Seit der Corona-Pandemie organisiert DJ !Mauf die speziellen Party-Rundgänge durch die Stadt. © Susann Klauck

Wie DJ !Mauf im Gespräch mit TAG24 erzählt, entstand die Idee während der Corona-Pandemie, als Clubs geschlossen bleiben mussten.

Zuvor hatte er selbst in Glasgow eine ähnliche Veranstaltung besucht und war begeistert: "Da hatte ich die Idee, das selbst auszutesten."

Seitdem organisiert der Dresdner die besonderen Events selbst und begleitet die Teilnehmenden als eine Art musikalischer Stadtführer durch Dresden.

Dabei verbindet er Musik, Bewegung und Stadterlebnis auf ungewöhnliche Weise: Die Teilnehmenden tanzen mit Kopfhörern durch Dresden "an Locations mit viel Platz und ohne möglichst andere Personen zu stören", erklärt der Musikliebhaber - Tracks und Infos bekommen sie dabei direkt ins Ohr.

Während klassische Clubnächte von lauter Musik, Dunkelheit und einer dichten Atmosphäre leben, bieten die Silent-Disco-Touren deutlich mehr Raum, frische Luft und besondere Orte, "wo sonst nicht getanzt und gefeiert wird".

Dazu kommt: "Durch den Lautstärkeregler am Kopfhörer kann jede Person die Lautstärke selbst anpassen", so der DJ.