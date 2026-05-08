Mit Kopfhörern durch die Stadt: Dresden wird zur Party-Zone
Dresden - Wer an eine Party denkt, denkt meist an dunkle Clubs, dröhnende Bässe und volle Tanzflächen. Dass Feiern aber auch ganz anders funktionieren kann, zeigt der Dresdner "DJ !Mauf" mit seinen Silent-Disco-Touren quer durch die Stadt unter freiem Himmel. TAG24 hat mit dem Dresdner DJ über das coole Konzept gesprochen.
Wie DJ !Mauf im Gespräch mit TAG24 erzählt, entstand die Idee während der Corona-Pandemie, als Clubs geschlossen bleiben mussten.
Zuvor hatte er selbst in Glasgow eine ähnliche Veranstaltung besucht und war begeistert: "Da hatte ich die Idee, das selbst auszutesten."
Seitdem organisiert der Dresdner die besonderen Events selbst und begleitet die Teilnehmenden als eine Art musikalischer Stadtführer durch Dresden.
Dabei verbindet er Musik, Bewegung und Stadterlebnis auf ungewöhnliche Weise: Die Teilnehmenden tanzen mit Kopfhörern durch Dresden "an Locations mit viel Platz und ohne möglichst andere Personen zu stören", erklärt der Musikliebhaber - Tracks und Infos bekommen sie dabei direkt ins Ohr.
Während klassische Clubnächte von lauter Musik, Dunkelheit und einer dichten Atmosphäre leben, bieten die Silent-Disco-Touren deutlich mehr Raum, frische Luft und besondere Orte, "wo sonst nicht getanzt und gefeiert wird".
Dazu kommt: "Durch den Lautstärkeregler am Kopfhörer kann jede Person die Lautstärke selbst anpassen", so der DJ.
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Getanzt wird überall, wo Platz ist
Seit über 15 Jahren legt er unter anderem in Clubs wie der GrooveStation, dem Bärenzwinger und dem Beatpol Dresden auf - seit dem Frühjahr 2020 auch bei den speziellen Party-Rundgängen durch die Stadt.
Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihm die Zeit während der Pandemie. Damals tanzten kleine Gruppen mit Abstand draußen durch Dresden. "Es gesellten sich manchmal Personen ohne Musik zu uns und tanzten einfach so mit", so der Dresdner.
Auch heute reagieren Passanten positiv auf die Gruppen. Nach kurzen irritierten Blicken wird oft gelächelt, gefilmt oder sogar mitgetanzt.
Rund 90 Minuten lang gibt er dabei nicht nur den Beat vor, sondern vermittelt auch überraschende und skurrile Fakten über die Stadt, ihre Architektur und aktuelle Events. "In der Neustadt gibt es z. B. Interessantes zur Kunsthof-Passage, ich empfehle meine Lieblingsrestaurants/-kneipen/-clubs oder gebe Tipps zu kommende Events", so DJ !Mauf.
Die gesamte Technik wird mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben
Je nach Termin führen die Touren durch die Dresdner Neustadt, das Barockviertel, die historische Altstadt oder das Hechtviertel. Zudem ist ein neues Stadtviertel in Planung, verrät der DJ.
Musikalisch bleibt es dabei abwechslungsreich: Die Sets sind breit aufgestellt und reichen von Pop, Rock, 80er, 90er, Indie und Evergreens bis hin zu aktuellen Hits.
Von Queen, Depeche Mode, Die Ärzte und Arctic Monkeys bis hin zu Nina Chuba, Taylor Swift oder AnnenMayKantereit ist alles dabei - ein Mix, der zum Mitsingen und Mittanzen einlädt.
Neben dem Musik- und Stadterlebnis spielt auch Nachhaltigkeit eine Rolle. Die gesamte Technik inklusive der Kopfhörer wird mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben.
Außerdem gilt: kein unnötiger Papierverbrauch - "dem Aufruf, Tickets nicht auszudrucken, sondern per Smartphone vorzuzeigen, folgen im Grunde alle Gäste", berichtet der Musikliebhaber.
So wird der Abend zu einer tanzenden Entdeckungstour durch Dresden - lautlos für die Stadt, dafür umso intensiver für Kopf und Füße der Teilnehmenden.
Mit seinen Silent-Disco-Touren hat DJ !Mauf ein Format nach Dresden gebracht, das Musik, Bewegung und Stadterlebnis auf besondere Weise verbindet.
Tickets, Termine und alle Infos zu den Silent-Disco-Partys gibt es auf der Website des Events.
Titelfoto: Bildmontage: Susann Klauck