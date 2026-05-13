Hier findet wieder Public Viewing in Dresden statt, doch eine Sache ist anders als sonst

Dresden - Noch rund vier Wochen, dann startet die Fußball-WM 2026 ! Auch in Dresden sind die Vorbereitungen dafür angelaufen. Wie schon bei den vergangenen Großereignissen wird es an der BallsportARENA ein Public Viewing geben - allerdings mit einer Änderung.

Wie schon bei den Fußball-Turnieren 2018, 2021 und 2024 findet auch 2026 an der Ballsportarena Dresden ein Public Viewing statt - dieses Mal allerdings nicht unter freiem Himmel. © BallsportARENA Dresden

In diesem Jahr findet das Rudelgucken nämlich nicht auf dem Platz vor der Heimspielhalle des HC Elbflorenz statt, sondern indoor. Damit soll nicht nur der Lärmschutz berücksichtigt werden, sondern das Public Viewing auch wetterunabhängig stattfinden können.

Zudem sollen ausschließlich Partien mit Beteiligung des DFB-Teams übertragen werden. Geplant sind bisher Veranstaltungen für die deutschen Spiele gegen Curaçao (14. Juni, 19 Uhr), die Elfenbeinküste (20. Juni, 22 Uhr) und Ecuador (25. Juni, 22 Uhr).

"Da die Weltmeisterschaft 2026 auf dem nordamerikanischen Kontinent stattfindet, ergeben sich durch die Zeitverschiebung außergewöhnliche Anstoßzeiten. Unser Fokus liegt deshalb klar auf den Spielen der deutschen Nationalmannschaft, denn genau dort entsteht das gemeinsame Fanerlebnis, das ein Public Viewing besonders macht", sagte Stefan Meister, Geschäftsführer der BallsportARENA.

Insgesamt sollen 1500 Fans Platz in der Ballsportarena finden, die Türen öffnen jeweils zwei Stunden vor dem Anpfiff. Der Eintritt ist frei.