Neuer Rekord: Rewe Team Challenge hat Dresden im Griff

Dresden - Fünf Kilometer mitten durch die Stadt: Rund 32.000 Freizeit-Sportler waren am Mittwochabend bei der "Rewe Team Challenge" unterwegs. Der Dresdner Firmenlauf war damit restlos ausverkauft und vermeldete erneut einen Teilnehmerrekord!

Los geht's: Einige der Läufer bei ihrem Start. © Ove Landgraf

Vom Azubi bis zum Chef schnürten Zehntausende ihre Laufschuhe. Vom Postplatz ging's quer durch die City bis zum Rudolf-Harbig-Stadion, wo die größte Afterwork-Party des Jahres stieg.

Seit 17 Jahren gibt's den großen Firmenlauf jetzt schon. Ob mit Flügeln und Zauberstab, verkleidet als Briefkasten und Bauarbeiter oder einfach im Firmen-Shirt oder normalen Laufdress: Spaß hatten am Mittwoch alle.

Auch TAG24 hatte nicht nur einen mitlaufen - die Redaktion war mit 20 Läuferinnen und Läufern am Start. Die originellsten Outfits werden via Social Media gekürt.

Die Teams konnten sich dafür am Mittwoch an einer offiziellen Fotowand im Stadion fotografieren lassen.