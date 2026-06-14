"Mal sehen, ob das aufgeht": Christian Friedel wagt Neues bei seinem Festival

Dresden - "Ich weiß nicht wirklich, woran das liegt, vielleicht weil es mir schwerfällt, Nein zu sagen", erklärt Christian Friedel (47), als er nach einem Grund für seinen vollen Terminkalender sucht. Nach der grandiosen Moderation beim Deutschen Filmpreis ist der Dresdner wieder fleißig am Proben. Sein Highlight des Sommers rückt immer näher.

Christian Friedel (47) probt derzeit mit seiner Band für die Premiere ihres Shakespeare-Abends "Love, Death and Shadows", die am 5. September im Staatsschauspiel Dresden sein wird. © Eric Münch

Bei seinem Festival "Come to the Woods" begrüßt er am 4. Juli gleich drei Schauspielkollegen auf der Bühne, mit denen er aber bisher nie vor der Kamera zusammengearbeitet hat.

"Marleen Lohse war relativ früh klar, weil wir mit ihr im vorigen Jahr beim Filmpreis den Titelsong von 'Die Schule der magischen Tiere' gesungen haben", erzählt Friedel im TAG24-Interview. Wie seine Band-Kollegen dürften die meisten Zuschauer die 42-Jährige aus der Krimi-Serie "Nord bei Nordwest" kennen.

Auf dem Konzertplatz "Weißer Hirsch" wird Vanessa Loibl (34, "Unsere wunderbaren Jahre") alias Fuffifufzich ebenfalls auftreten. "Fuffifufzich stand ganz oben auf meiner Liste, da ich sie im Radio entdeckt habe und überhaupt nicht wusste, dass sie auch Schauspielerin ist."

Julius Forster, der mit seiner Band "Hotel Rimini" vorbeischaut, "ist ja zufällig auch Schauspieler, aber natürlich ist das kein Einstellungskriterium. Es geht vorrangig um die Musik. Uns ist es auch immer wichtig, dass es von den Farben, von den Genres sehr abwechslungsreich ist."

Ins "Come To The Woods"-Bild passen würden laut Friedel auch Tom Schilling (44) und Alexander Scheer (50). Die beiden Schauspieler sind nicht nur auf Kinoleinwänden oder TV-Bildschirmen zu sehen, sondern auch musikalisch unterwegs.

"Mit Tom Schilling zum Beispiel, falls wir ihn irgendwann mal einladen, habe ich auch noch nie gespielt. Wir waren mal zusammen auf einem Konzert, weil er auch so ein absolut musikverrückter Typ ist. Alexander Scheer wäre auch noch ein ganz toller singender Schauspieler. Er hat aber keine eigene Band, soweit ich weiß."