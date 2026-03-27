 1.775

Neues Panometer-Panorama: Asisi lässt Dresden im Korallenmeer abtauchen

Great Barrier Reef: Ab Freitag ist das neue 360-Grad-Bild von Yadegar Asisi im Dresdner Panometer zu sehen.

Von Katrin Koch

Dresden - Das Original erstreckt sich 2000 Kilometer entlang der Küste Australiens und ist die Heimstatt von über 3000 Weichtier-, 1600 Fisch- und 450 Steinkorallenarten. Die Rede ist vom größten Korallenriff der Welt, dem "Great Barrier Reef".

"Die Welt durch die Sinne wahrnehmen", das ist das Credo von Künstler Yadegar Asisi (70).
"Die Welt durch die Sinne wahrnehmen", das ist das Credo von Künstler Yadegar Asisi (70).  © Eric Münch

Einen kleinen, rund 100 Meter langen Ausschnitt aus dieser faszinierenden wie bedrohten Unterwasserwelt zeigt das neue Panoramabild von Yadegar Asisi (70). Ab dem heutigen Freitag ist das 360-Grad-Bild im Dresdner Panometer zu sehen.

Besucher tauchen in eine Erlebniswelt ein. Sie sehen das Riff auf 3000 Quadratmetern bedruckten Spezialstoffes in einer Schärfe und Brillanz, die Taucher wegen der in der Tiefe begrenzten Sicht nie erleben.

Die Klangwelt von Komponist Eric Babak lässt die Außenwelt vergessen, erzeugt ein Gefühl der Ruhe und Entschleunigung.

Dresden: Einweihung mit Schampus und Promis: Luxus pur am Neumarkt!
Dresden Veranstaltungen & Freizeit Einweihung mit Schampus und Promis: Luxus pur am Neumarkt!

"Ich tauche seit 45 Jahren. Mich hier an die Schönheit der Riffe zu erinnern, ist wunderbar. Die Menschen müssen sehen, welcher Reichtum bedroht ist", sagt Meeresbiologin Moshira Hassan, die das Projekt wissenschaftlich begleitet.

Der Besucherturm wird von der Unterwasserwelt des Korallenriffs umschlossen.
Der Besucherturm wird von der Unterwasserwelt des Korallenriffs umschlossen.  © Eric Münch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Korallen, Weichtiere, Schildkröten und Fische sind in wechselnden Lichtstimmungen zu erleben.
Korallen, Weichtiere, Schildkröten und Fische sind in wechselnden Lichtstimmungen zu erleben.  © Eric Münch
Eine Begleitausstellung informiert über Vielfalt und Artenreichtum des Great Barrier Reef.
Eine Begleitausstellung informiert über Vielfalt und Artenreichtum des Great Barrier Reef.  © Eric Münch

"Great Barrier Reef" im Panometer: Es gibt was zu gewinnen

Etwa zwei Jahre wird das "Great Barrier Reef" im Dresdner Panometer auf der Gasanstaltstraße zu sehen sein.
Etwa zwei Jahre wird das "Great Barrier Reef" im Dresdner Panometer auf der Gasanstaltstraße zu sehen sein.  © Eric Münch

Denn zur Wahrheit gehört auch: Als Asisi vor etwa zehn Jahren zusammen mit dem Dokumentarfilmer Ben Cropp tauchte, sah das Riff noch anders aus.

"Es gab in der Zwischenzeit zwei große Korallenbleichen. Um ein weiteres Absterben zu verhindern, müssen wir Menschen handeln", mahnt Hassan.

"Mit dem Panoramabild schaffen wir einen Zugang und ein Verständnis für dieses Naturphänomen. Denn nur wer emotional berührt ist, stellt auch Fragen", hofft Asisi auf viele Besucher.

Dresden: 7 Tipps, falls Ihr am Sonntag noch nichts vorhabt!
Dresden Veranstaltungen & Freizeit 7 Tipps, falls Ihr am Sonntag noch nichts vorhabt!

Wer in die Korallenwelt abtauchen will - wir verschenken 5x2 Freikarten. Einfach unter Kennwort "Great Barrier Reef" eine E-Mail senden an: [email protected].

Das Panometer ist täglich ab 10 Uhr geöffnet. Ticketpreis: 16 Euro, ermäßigt 14/9/8 Euro. Infos: panometer-dresden.de.

Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte nehmt unsere Hinweise zum Datenschutz morgenpost-sachsen.de/datenschutz zur Kenntnis.

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch (2)

Mehr zum Thema Dresden Veranstaltungen & Freizeit: