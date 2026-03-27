Neues Panometer-Panorama: Asisi lässt Dresden im Korallenmeer abtauchen
Dresden - Das Original erstreckt sich 2000 Kilometer entlang der Küste Australiens und ist die Heimstatt von über 3000 Weichtier-, 1600 Fisch- und 450 Steinkorallenarten. Die Rede ist vom größten Korallenriff der Welt, dem "Great Barrier Reef".
Einen kleinen, rund 100 Meter langen Ausschnitt aus dieser faszinierenden wie bedrohten Unterwasserwelt zeigt das neue Panoramabild von Yadegar Asisi (70). Ab dem heutigen Freitag ist das 360-Grad-Bild im Dresdner Panometer zu sehen.
Besucher tauchen in eine Erlebniswelt ein. Sie sehen das Riff auf 3000 Quadratmetern bedruckten Spezialstoffes in einer Schärfe und Brillanz, die Taucher wegen der in der Tiefe begrenzten Sicht nie erleben.
Die Klangwelt von Komponist Eric Babak lässt die Außenwelt vergessen, erzeugt ein Gefühl der Ruhe und Entschleunigung.
"Ich tauche seit 45 Jahren. Mich hier an die Schönheit der Riffe zu erinnern, ist wunderbar. Die Menschen müssen sehen, welcher Reichtum bedroht ist", sagt Meeresbiologin Moshira Hassan, die das Projekt wissenschaftlich begleitet.
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"Great Barrier Reef" im Panometer: Es gibt was zu gewinnen
Denn zur Wahrheit gehört auch: Als Asisi vor etwa zehn Jahren zusammen mit dem Dokumentarfilmer Ben Cropp tauchte, sah das Riff noch anders aus.
"Es gab in der Zwischenzeit zwei große Korallenbleichen. Um ein weiteres Absterben zu verhindern, müssen wir Menschen handeln", mahnt Hassan.
"Mit dem Panoramabild schaffen wir einen Zugang und ein Verständnis für dieses Naturphänomen. Denn nur wer emotional berührt ist, stellt auch Fragen", hofft Asisi auf viele Besucher.
Wer in die Korallenwelt abtauchen will - wir verschenken 5x2 Freikarten. Einfach unter Kennwort "Great Barrier Reef" eine E-Mail senden an: [email protected].
Das Panometer ist täglich ab 10 Uhr geöffnet. Ticketpreis: 16 Euro, ermäßigt 14/9/8 Euro. Infos: panometer-dresden.de.
Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte nehmt unsere Hinweise zum Datenschutz morgenpost-sachsen.de/datenschutz zur Kenntnis.
Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch (2)