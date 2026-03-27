Neues Panometer-Panorama: Asisi lässt Dresden im Korallenmeer abtauchen

Dresden - Das Original erstreckt sich 2000 Kilometer entlang der Küste Australiens und ist die Heimstatt von über 3000 Weichtier-, 1600 Fisch- und 450 Steinkorallenarten. Die Rede ist vom größten Korallenriff der Welt, dem "Great Barrier Reef".

"Die Welt durch die Sinne wahrnehmen", das ist das Credo von Künstler Yadegar Asisi (70). © Eric Münch

Einen kleinen, rund 100 Meter langen Ausschnitt aus dieser faszinierenden wie bedrohten Unterwasserwelt zeigt das neue Panoramabild von Yadegar Asisi (70). Ab dem heutigen Freitag ist das 360-Grad-Bild im Dresdner Panometer zu sehen.

Besucher tauchen in eine Erlebniswelt ein. Sie sehen das Riff auf 3000 Quadratmetern bedruckten Spezialstoffes in einer Schärfe und Brillanz, die Taucher wegen der in der Tiefe begrenzten Sicht nie erleben.

Die Klangwelt von Komponist Eric Babak lässt die Außenwelt vergessen, erzeugt ein Gefühl der Ruhe und Entschleunigung.

"Ich tauche seit 45 Jahren. Mich hier an die Schönheit der Riffe zu erinnern, ist wunderbar. Die Menschen müssen sehen, welcher Reichtum bedroht ist", sagt Meeresbiologin Moshira Hassan, die das Projekt wissenschaftlich begleitet.