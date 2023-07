Neumarkt im 3/4-Takt: Der "Palais Sommer" bittet zum Ball

Dresden - Am Samstag tanzt der "Palais Sommer" im Dreivierteltakt! Der Neumarkt verwandelt sich ab 18 Uhr in einen großen Open-Air-Ballsaal. In Kooperation mit dem SemperOpernball lädt das eintrittsfreie Kulturfestival zur großen Walzernacht ein.

Das Tanzpaar Melanie (19) und Clemens (21) von der Tanzschule Lax wiegt sich im Dreivierteltakt auf dem Neumarkt. © Steffen Füssel

Die Idee hinter der beschwingten Nacht: "Der Opernball will näher an die Dresdner ran, will auf sich aufmerksam machen und als Pendant zum Ball im Winter eine Walzernacht im Sommer etablieren", so Ball-Sprecher Holger Zastrow (54).

Erwartet werden viele Dresdner, die durch die Sommernacht tanzen wollen - egal ob in großer Robe oder luftigem Sommerkleid. "Wir hoffen, das viele ehemalige Debütanten die Chance nutzen, ihr Ballkleid noch einmal auszuführen", so Zastrow.

Ab 18 Uhr können eingerostete Tänzer mit der Tanzschule Lax, die alljährlich mit den Debütanten den Eröffnungswalzer für den SemperOpernball einstudiert, ihre Walzerkenntnisse auffrischen.

Ab 19.30 Uhr spielt das Orchester "Dresdner Residenz Konzerte" zum Tanz.