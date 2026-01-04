Heute noch nichts vor? Sechs Tipps gegen die Langeweile

Das neue Jahr hat gerade erst angefangen und trumpft schon am ersten Wochenende mit spannenden Veranstaltungen auf.

Von Uwe Blümel

Dresden - Frisch und einfallsreich startet Dresden in den ersten Sonntag des Jahres. Ob in der Stadt selbst oder im Umland – zahlreiche Angebote laden dazu ein, rauszugehen und den freien Tag sinnvoll zu nutzen. Wer sich vorgenommen hat, 2026 mehr zu erleben, kommt am Wochenende auf seine Kosten.

Komödie

Dresden - Tussi-Alarm heißt es heute gleich zweimal (15 und 19.30 Uhr) in der Comödie Dresden. Bei der Karaoke-Komödie "Tussitrip" nehmen die legendären Tussis Kurs auf ihre Lieblingsinsel und landen dort, wo Freundschaft, Fremdschämen und Fiesta ungebremst kollidieren: auf dem Dach eines heruntergekommenen Hotels auf Mallorca. Tickets (ab 35 Euro) an der Theaterkasse im World Trade Center. Online-Tickets findest du hier.

Lachfalten sind bei "Tussi-Alarm" vorprogrammiert. (Archivfoto) © Robert Jentzsch

Malkurs

Meißen - Sie sind auf der Suche nach einem ganz persönlichen Geschenk oder wollen Ihren Kaffee aus einer ganz individuellen Tasse trinken? Dann bemalen Sie doch mal Ihren ganz persönlichen Henkelbecher oder eine Vide-Poche Schale. Tickets für die Malstunde in der Erlebniswelt Haus MEISSEN in Meißen (ab 11 oder 14 Uhr) für Becher (79 Euro inkl. späterem Versand) oder Schale (59 Euro) gibt's unter Erlebniswelt-Meißen.

Abschalten und einfach drauflos zeichnen. (Symbolfoto) © 123RF/yunafoto

Zirkus

Dresden - Am kommenden Wochenende gibt es die letzte Gelegenheit, den Dresdner "Weihnachts-Circus" an der Washingtonstraße zu besuchen. In der Manege wechseln sich atemberaubende Stunts mit herzerwärmenden Tierdarbietungen und verschmitzter Clownerie ab. Tickets für die letzten Vorstellungen der Saison am Sonnabend (14 und 19 Uhr) sowie am Sonntag (14 Uhr) gibt es bis zwei Stunden vor Showbeginn am Kassenwagen. Online-Tickets hier.

Der "Weihnachts-Circus" bietet zahlreiche Attraktionen und lädt zum Lachen ein. (Archivfoto) © Weihnachtscircus Dresden

Anglühen

Radebeul - Auf Schloss Hoflößnitz in Radebeul beginnt an diesem Wochenende das traditionelle "Hoflößnitzer WeinbergGlühen" (jeweils ab 12 Uhr, Eintritt: frei). Dabei lassen sich auf der Weinterrasse in gemütlicher winterlicher Atmosphäre die edlen Tropfen der Hoflößnitzer und Glühweine der Winzerkollegen aus der Region genießen. Für den kleinen Hunger zwischen gibt's Bratwurst, Flammkuchen, Waffeln und Lángos. Alle Infos hier.

Das Schloss Hoflößnitz in Radebeul startet am Wochenende ihre ganz eigene Tradition - auch mit leckerem Glühwein. (Symbolfoto) © 123RF/ekaterinapoltorachenko

Mittelaltermarkt

Dresden - im Dresdner Stallhof öffnet während der legendären Rauhnächte bis zum Tag der Heiligen Drei Könige (6. Januar) noch regelmäßig der Mittelaltermarkt seine Pforten. Lassen Sie sich zwischen Schmiede-, Lederer- und Seilerwerkstatt die Karten lesen und feilschen Sie mit den Händlern! Geöffnet: 11 bis 20 Uhr. Eintritt: 5/3 Euro. Alle weiteren Infos hier.

Mitten in der Dresdner Altstadt lädt der Mittelaltermarkt zu zahlreichen einzigartigen Ständen ein. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Baum-Schau

Dresden - Sie haben von Weihnachtsbäumen noch nicht genug? Dann ergötzen Sie sich im Museum für Sächsische Volkskunst (Jägerhof) in Dresden noch an Dutzenden duftender Weihnachtsbäume - geschmückt mit selbst Erdachtem und selbst Gefertigtem. Geöffnet: 10 bis 17 Uhr. Tickets: 5/4 Euro. Alle Infos hier.

Wer Lust auf Inspiration für kommendes Weihnachten hat, sollte das hier nicht verpassen. (Symblfoto) © 123RF/artfirst