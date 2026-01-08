Nur ein Konzert in der Rinne geplant: Dresden bremst sich selbst aus

Dresden - Viermal Rammstein, zweimal AC/DC, 01099: Es waren große Shows, die Hunderttausende in die großartige "Rinne" am Ostragehege lockten. Bis die Stadt mit umstrittenen Beschlüssen das Feiern vor Ort einschränkte . 2026 erwartet die Dresdner mit den Toten Hosen nur ein Konzert dort. Hat sich Dresden den eigenen Standort versaut?

Rammstein lockten 2024 viermal 55.000 Leute ins selbst gebaute Stadion in der Rinne. © B.Bischoff/Max Gärtner

"Dass 2024 hinsichtlich der Anzahl an Großveranstaltungen in der RINNE ein Ausnahmejahr war, das nur schwer zu wiederholen ist, war von Anfang an klar", so Stadtsprecher Daniel Heine zu TAG24.

Schließlich finde nicht jedes Jahr eine Fußball-EM statt, die deutschlandweit große Stadien belege. "Grundsätzlich gelten für Großveranstaltungen 2026 aber die gleichen Rahmenbedingungen wie 2024."

Zur Erinnerung: Entsprechend des "Bundesimmissionsschutzgesetzes" darf die Rinne nur fünfmal pro Saison in voller Auslastung (80.000 Zuschauer) bespielt werden.

Das erreichten 2023 und 2024 alle Bands - doch schon vergangenes Jahr spielten Cro und 01099 vor weniger Menschen. "Die Entscheidung, in welcher Stadt Künstler auftreten, treffen die Veranstalter", so Heine weiter.