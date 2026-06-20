Kinderband "Deine Freunde" heizt Dresden ein: Doch ein Detail verwirrt die Fans

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Die coolste Kinderband der Welt "Deine Freunde" hat am Freitag in Dresden abgeliefert! In der Jungen Garde begeisterten sie Kinder wie Eltern gleichermaßen.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - 32 Grad und es wurde noch heißer! Der coolsten Kinderband der Welt "Deine Freunde" war es am Freitagnachmittag in der Jungen Garde noch zu kalt. Deshalb heizten sie den mehr als 4000 Eltern und Kindern mächtig ein - mit einem feurigen Bühnenprogramm - und jeder Menge "Hits, Hits, Hits". Doch bei all dem Trubel herrschte vor dem Konzert in Dresden ein wenig Verwirrung um ein Detail: die Versorgung mit Getränken.

Flo (44, l.) und Lukas (37, r.) performten vorne, rappten und sangen in der Hitze. Hinter ihnen stand die "gute Seele der Band", DJ exel. Pauly (48), an den Turntables.
Flo (44, l.) und Lukas (37, r.) performten vorne, rappten und sangen in der Hitze. Hinter ihnen stand die "gute Seele der Band", DJ exel. Pauly (48), an den Turntables.  © Petra Hornig

"Ihr dürft pro Person 1 Liter große PET-Flaschen oder Tetra Paks mit Wasser mit auf das Gelände bringen. Der Verschluss muss leider ab", hieß es in einer Rundmail der Band um Flo (44), Lukas (37) und DJ exel. Pauly (48).

"Also eine Flasche plus einen Deckel in der Hosentasche mitnehmen quasi", wunderte sich ein Vater. "Interessant!", kommentierte eine Mutter süffisant. Gegenüber TAG24 erklärte der Konzertveranstalter am Freitagnachmittag ein wenig zerknirscht: "Die Deckel dürfen bleiben. Die gehen doch eh nicht mehr ab." Damit war dieser Mini-Aufreger abgeräumt und die Show konnte beginnen.

Die Hamburger Jungs starteten um 17.30 Uhr mit "Was geht ab?" in den späten Nachmittag, den die Kinder in ihrer extra eingerichteten Kids-Zone (ganz vorne an der Bühne) vollends genießen konnten.

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Neben den Klassikern wie "Schokolade", "Häschen hüpf!" oder "Hausaufgaben" spielten Deine Freunde auch mehrere Songs aus ihrem neuen Album "Die Kinder spielen verrückt". Wie zum Beispiel - welch Ironie in der Hitze - "Zieh dich bitte warm an".

Doch vor allem einer der neuen Hits sorgte für Gänsehaut-Feeling bei Kindern wie auch Eltern gleichermaßen.

Joschka (7, l.) und sein Bruder Farin (10) freuten sich schon in der Schlange mächtig auf die Show.
Joschka (7, l.) und sein Bruder Farin (10) freuten sich schon in der Schlange mächtig auf die Show.  © Petra Hornig
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Die Junge Garde platzte aus allen Nähten.
Die Junge Garde platzte aus allen Nähten.  © Petra Hornig
Flo gab gleich zum Start mächtig Vollgas.
Flo gab gleich zum Start mächtig Vollgas.  © Petra Hornig

DJ Pauly wagt sich aus der Deckung

DJ Pauly (hier in der Mitte) kam im Verlauf des Konzerts mehrfach nach vorne.
DJ Pauly (hier in der Mitte) kam im Verlauf des Konzerts mehrfach nach vorne.

Der für seine Schüchternheit bekannte DJ Pauly wagte sich für den Song "Irgendwo auf dem Heimweg" aus der Deckung. Denn in diesem Fall singen bzw. rappen nicht nur Lukas und Flo, sondern auch der Dritte im Bunde.

Pauly, der sich sonst eher hinter dem DJ-Pult "versteckt", stand mit seinen Bandkollegen ganz vorne, gab seine Zeilen voller Inbrunst zum Besten. Die Kids, die ihren Pauly natürlich lieben, feierten sein Solo ganz besonders.

Immer wieder zwischen den Songs hatten sich Deine Freunde etwas Neues einfallen lassen: die Rubrik "spontanes Mitsingen". Dafür sangen sie die ersten Wörter von diversen Liedern an, die nicht von ihnen stammten. Dann musste das Publikum "spontan mitsingen".

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Die Bandbreite war diesbezüglich groß. Während die Kids natürlich "Biene Maja" weitersingen konnten, stimmten die Mütter sofort bei dem alten "Echt"-Hit "Sag mal weinst Du" ein - und sangen stilsicher "oder ist das der Regen, der von Deiner Oberlippe tropft", weiter.

Daumen hoch: Lisa (6, l.), Carlo (9) und Greta (11) waren ebenfalls auf dem Konzert - und begeistert.
Daumen hoch: Lisa (6, l.), Carlo (9) und Greta (11) waren ebenfalls auf dem Konzert - und begeistert.  © Petra Hornig

Deine Freunde melden sich nach dem Konzert auf Instagram

Deine Freunde feuern, Kinder feiern

Heizten mit Feuer noch mehr ein: Deine Freunde gaben Vollgas.
Heizten mit Feuer noch mehr ein: Deine Freunde gaben Vollgas.  © Holger Köhler-Kaeß

Gut anderthalb Stunden feuerten Deine Freunde - in manchen Fällen sogar wortwörtlich!

Denn bei besonders hitzigen Songs wie "Tanz auf dem Vulkan" schlug sogar noch Feuer im Bühnenbild hoch. Nach zahlreichen Zugaben war dann der Ofen kurz nach 19 Uhr aus.

Fünfzehn Jahre sind die Jungs jetzt schon am Start. Sie ließen es sich aber nicht nehmen, am Ende noch einmal zu betonen, dass sie auch bei dieser Show genauso viel Spaß hatten, wie bei ihrer allerersten.

Kleiner Wermutstropfen: Im TAG24-Interview kündigten Deine Freunde eine Sabbatical-Auszeit an - allerdings erst in einer ferneren Zukunft.

Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig (3)

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