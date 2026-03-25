Ostermesse stimmt uns ganz blumig auf die Feiertage ein

Dresden - Pünktlich vorm Fest öffnet Dresdens größte und beliebteste Publikumsmesse "Dresdner Ostern" ihre Türen. Von Donnerstag bis Sonntag wird sie in der Messe den Frühling zelebrieren. Über 50.000 Besucher werden an den vier Messetagen erwartet.

Natürlich dürfen auf einer Ostermesse kunstvoll verzierte, sorbische Ostereier nicht fehlen. © Petra Hornig

Zu den Höhepunkten der Messe gehört die Ausstellung "Internationale Orchideenwelt" - anlässlich der 24. Weltorchideenkonferenz präsentiert sich in Halle 1 die größte Orchideenschau der Welt.

Auf rund 5000 Quadratmetern können sich Besucher auf eine Schau der Superlative freuen - mit über 90 Schauständen.

70 Orchideengärtner aus aller Welt (auch aus Taiwan, Spanien, Japan oder Brasilien) bringen ihre faszinierenden Pflanzen mit und bieten ihre schönsten Exemplare in Halle 3 auf über 3000 Quadratmetern zum Verkauf an, "darunter seltene und außergewöhnliche Arten aus unterschiedlichen Klimazonen sowie zahlreiche Neuzüchtungen", freut sich Messe-Sprecher Thoralf Gorek.

Im Erlweinsaal ergänzt eine botanische Kunstausstellung das Programm. Sie zeigt 50 Kunstwerke mit Orchideenmotiven. Rund um den eigenen Garten geht es in der "Erlebniswelt Kleingarten" - getragen vom Verband "Dresdner Gartenfreunde".