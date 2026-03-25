Ostermesse stimmt uns ganz blumig auf die Feiertage ein

Zur Messe "Dresdner Ostern" werden von Donnerstag bis Sonntag rund 50.000 Gäste erwartet. Es wird viele Blumen zu sehen geben.

Von Katrin Koch

Dresden - Pünktlich vorm Fest öffnet Dresdens größte und beliebteste Publikumsmesse "Dresdner Ostern" ihre Türen. Von Donnerstag bis Sonntag wird sie in der Messe den Frühling zelebrieren. Über 50.000 Besucher werden an den vier Messetagen erwartet.

Natürlich dürfen auf einer Ostermesse kunstvoll verzierte, sorbische Ostereier nicht fehlen.
Natürlich dürfen auf einer Ostermesse kunstvoll verzierte, sorbische Ostereier nicht fehlen.  © Petra Hornig

Zu den Höhepunkten der Messe gehört die Ausstellung "Internationale Orchideenwelt" - anlässlich der 24. Weltorchideenkonferenz präsentiert sich in Halle 1 die größte Orchideenschau der Welt.

Auf rund 5000 Quadratmetern können sich Besucher auf eine Schau der Superlative freuen - mit über 90 Schauständen.

70 Orchideengärtner aus aller Welt (auch aus Taiwan, Spanien, Japan oder Brasilien) bringen ihre faszinierenden Pflanzen mit und bieten ihre schönsten Exemplare in Halle 3 auf über 3000 Quadratmetern zum Verkauf an, "darunter seltene und außergewöhnliche Arten aus unterschiedlichen Klimazonen sowie zahlreiche Neuzüchtungen", freut sich Messe-Sprecher Thoralf Gorek.

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Im Erlweinsaal ergänzt eine botanische Kunstausstellung das Programm. Sie zeigt 50 Kunstwerke mit Orchideenmotiven. Rund um den eigenen Garten geht es in der "Erlebniswelt Kleingarten" - getragen vom Verband "Dresdner Gartenfreunde".

Vermutlich schaut auch in diesem Jahr ein Osterhase auf der Messe vorbei.
Vermutlich schaut auch in diesem Jahr ein Osterhase auf der Messe vorbei.  © dpa/Sebastian Kahnert
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Die Orchideenschau ist seit Jahren ein Besuchermagnet der Messe.
Die Orchideenschau ist seit Jahren ein Besuchermagnet der Messe.  © Eric Münch
Die traditionelle sorbische Ätztechnik wird live auf dem Kunsthandwerk-Markt vorgeführt.
Die traditionelle sorbische Ätztechnik wird live auf dem Kunsthandwerk-Markt vorgeführt.  © Petra Hornig

Den Floristen kann beim 2. Dresdner Flora-Cup auf die Finger geschaut werden. Kunsthandwerker bringen Österliches wie auch Spielzeug, Schmuck, Textilien, Glas- und Holzwaren mit. Aufwendig verzierte Ostereier fehlen natürlich nicht. Ein Bühnenprogramm sorgt für Unterhaltung, Schlemmerstände für das leibliche Wohl.

Die "Dresdner Ostern" öffnet täglich von 10 bis 18 Uhr, zur "Nacht der Orchideen" am Freitag von 19 bis 23 Uhr. Programm/Tickets (11/5 Euro): dresdner-ostern.de

Titelfoto: Bildmontage: dpa/Sebastian Kahnert, Petra Hornig

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