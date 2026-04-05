Osterstimmung in Dresden: Diese Tipps lohnen sich am Samstag

Ostermärkte, Schlossführungen und Familienaktionen: Diese Tipps zeigen, was Ihr am Samstag in Dresden und Umgebung erleben könnt.

Von Dana Peter, Calvin Schröder

Dresden - Noch nichts vor am Samstag? Mit dem Osterwochenende und frühlingshaften Temperaturen sind die perfekten Bedingungen für Ausflüge gegeben. Ob Ostermärkte, Familienaktionen, Kultur oder ein Abstecher ins Umland – am 4. April gibt es in Dresden und Umgebung jede Menge zu erleben.

Trödeln im Alten Heizhaus

Dresden - Da staunt selbst der Osterhase! Stöbern und Schlemmen mit der ganzen Familie: Der perfekte Osterausflug für Trödelfans führt am Sonnabend, zwischen 10 und 16 Uhr, ins Alte Heizhaus (Stetzscher Straße 4–6). Nicht nur die Hallen sind geöffnet, auch auf dem Hof locken Hunderte Extra-Trödelkisten zum Stöbern ein. Der urige Biergarten bietet Speis und Trank. Eintritt frei. Nur Barzahlung. Infos unter: kontakt97691.wixsite.com/altes-heizhaus-dresd

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Der Trödelmarkt im Alten Heizhaus verbindet Schatzsuche mit gemütlicher Biergarten-Atmosphäre. (Symbolfoto) © 123RF/gorlovkv

Osterfeuer in Weißig

Dresden - Die Feuerwache 26 in Weißig lädt am Sonnabend ab 17 Uhr am Gerätehaus (Südstraße 18) zum Osterfeuer (Anzünden: 18 Uhr) ein. Auf Familien wartet viel Unterhaltung – unter anderem mit Präsentation der Feuerwehr, Fahrzeugschau, Kinderecke, Hüpfburg und Knüppelkuchen. Auch sonst ist fürs leibliche Wohl gesorgt. Eintritt frei. Infos unter: feuerwehr-weissig.de/osterfeuer-2026

Beim Osterfeuer der Feuerwehr in Weißig kommen Familien zusammen und genießen einen gemütlichen Abend. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

2010er-Throwback: "Teenage Dream" in der GrooveStation

Dresden - Pop-Hits, Charts und jede Menge Nostalgie: Die Party "Teenage Dream" bringt die größten Songs der 2010er zurück auf die Tanzfläche der GrooveStation in Dresden. Von gefühlvollen Ohrwürmern bis zu tanzbaren Club-Hymnen ist alles dabei. Beginn ist um 22 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 6,50 Euro bis 23 Uhr, danach 8 Euro. Tickets unter: tixforgigs.com/Event/72665

Osterspektakulum

Freital - Das 24. Mittelalterliches Osterspektakulum auf Schloss Freital-Burgk (Altburgk 61) steigt von Sonnabend bis Montag, jeweils von 10 bis 19 Uhr. Besucher erwartet ein historisches Markttreiben mit rund 50 Handwerkern. Mittelalterliche Tavernen bieten alles, was der Magen begehrt. Spielleute, Gaukler und rauflustige Rittersleute sorgen für treffliche Unterhaltung. Eintritt: 12 Euro, Gewandete 8 Euro, Kinder (5 bis 16 Jahre) 5 Euro, bis 4 Jahre frei. Infos unter: mittelalterspectaculum.de

Handwerker, Gaukler und Ritter sorgen beim Mittelalter-Spektakel für Unterhaltung. © Daniel Förster

Schauwerkstatt sorbischer Ostereier

Bautzen - Ostertradition hautnah: Im Sorbischen Museum Bautzen zeigen Volkskünstler in einer Schauwerkstatt, wie kunstvoll sorbische Ostereier verziert werden. Ob Wachsbatik, Ätz- oder Kratztechnik – die filigranen Muster entstehen direkt vor den Augen der Besucher. Die Schauwerkstatt läuft vom 3. bis 6. April täglich von 10 bis 18 Uhr. Die kunstvoll gestalteten Eier können vor Ort auch erworben werden. Infos unter: sorbisches-museum.de

Im Sorbischen Museum Bautzen entstehen kunstvoll verzierte Ostereier in traditionellen Techniken. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Ostereierei auf Schloss Weesenstein

Weesenstein - Osterabenteuer für die ganze Familie: Auf Schloss Weesenstein startet die "Ostereierei" mit einer Schnitzeljagd für Kinder. Ausgehend von einem geheimnisvollen Brief des Osterhasen gilt es, Rätsel zu lösen und Spuren zu verfolgen. Die Aktion läuft von 10 bis 18 Uhr. Die Teilnahme ist im Museumseintritt enthalten (8 Euro, ermäßigt 7 Euro, Kinder 1 Euro).

Bei der "Ostereierei" auf Schloss Weesenstein gehen Kinder auf Schnitzeljagd. © Robert Michael/dpa

Führung "Barockschloss exklusiv"

Moritzburg - Einblick in barocke Pracht: Bei der Führung im Schloss Moritzburg entdecken Besucher prunkvolle Säle, Jagdtrophäen und kunstvolle Wandverzierungen. Auch das Porzellanquartier mit wertvollen Stücken sowie das berühmte "Federzimmer" stehen auf dem Programm. Start ist jeweils um 11, 13 und 15 Uhr, die Führung dauert etwa eine Stunde. Tickets kosten 16 Euro, Kinder zahlen 8,50 Euro. Infos unter: schloss-moritzburg.de

Im Schloss Moritzburg können Besucher prunkvolle Säle und das berühmte Federzimmer entdecken. © Steffen üssel

Ostern in der Erlebniswelt MEISSEN

Meißen - Kreativ und genussvoll durch die Osterzeit: In der Erlebniswelt Haus MEISSEN dreht sich alles um Frühling, Kunsthandwerk und Familienerlebnisse. Besucher können die Porzellanherstellung in der Schauwerkstatt erleben, selbst kreativ werden oder das Museum auf einer Entdeckungstour erkunden. Das Osterprogramm läuft noch bis zum 12. April. Ergänzt wird es durch Familienführungen, Bastelangebote und besondere Aktionen wie Osterverkostungen oder ein Osterfrühstück im Café. Weitere Infos unter: erlebniswelt-meissen.com/ostern