Dresdens "Palais Sommer" startet, aber nur noch an zwei Standorten

Dresden - Der "Palais Sommer" wird am Samstag auf dem Neumarkt eröffnet, belebt mit insgesamt rund 200 Veranstaltungen an 79 Tagen die Stadt. Doch leider in geschrumpfter Form: Statt an drei Standorten findet das eintrittsfreie Festival nur noch auf dem Neumarkt (14. Juni bis 20. Juli) und mit Yoga-Sessions im Alaunpark (21. Juli bis 24. August) statt. Das Gelände am OstraDome wird nicht mehr bespielt.