Pichmännel-Oktoberfest jetzt eröffnet: O'zapft is!

Dresden - Das Bier läuft wieder in Strömen! Mit nur einem Schlag stach OB Dirk Hilbert (51, FDP) am heutigen Donnerstagabend das erste Fass auf dem Pichmännel-Oktoberfest an. Bis zum 7. Oktober kann jetzt in der Flutrinne geschunkelt, getrunken und reichhaltig gegessen werden.