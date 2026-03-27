 6.062

Neue Eventreihe: "Schanzen-Floh" als Volltreffer in Dresden

Die Eventreihe "Volltreffer - Sport ist sächsisch" in der Dresdner Ballsportarena feiert ihre Premiere mit Gast Jens Weißflog.

Von Katrin Koch

Dresden - Premiere für die neue Eventreihe "Volltreffer - Sport ist sächsisch" in der Dresdner Ballsportarena.

DDR-"Schanzenadler" Jens Weißflog ist der erste Talkgast in der Ballsportarena.
DDR-"Schanzenadler" Jens Weißflog ist der erste Talkgast in der Ballsportarena.  © Hendrik Schmidt/dpa

Talkmaster Peter Ufer (62) & Gitarrist Frank Fröhlich (61) empfangen als ersten Gast am Freitag (19.30 Uhr) einen dreifachen Olympiasieger und DDR-Lieblingssportler.

Ex-Skispringer Jens Weißflog (61) plaudert in zwei Halbzeiten (45 Minuten) sicher nicht nur über seine sportlichen Erfolge, sondern auch über private Momente.

Fröhlich steuert Sporthymnen bei und Ufer humorvoll aufgearbeitete Misserfolge seiner jugendlichen Sportkarriere.

Wer dabei sein will: Wir verschenken 2x 2 Freikarten. Einfach am heutigen Donnerstag unter Kennwort "Volltreffer" eine E-Mail senden an: [email protected]. Tickets (34/25,50 Euro): ballsportarena-dresden.de.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa

Mehr zum Thema Dresden Veranstaltungen & Freizeit: