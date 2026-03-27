Neue Eventreihe: "Schanzen-Floh" als Volltreffer in Dresden
Dresden - Premiere für die neue Eventreihe "Volltreffer - Sport ist sächsisch" in der Dresdner Ballsportarena.
Talkmaster Peter Ufer (62) & Gitarrist Frank Fröhlich (61) empfangen als ersten Gast am Freitag (19.30 Uhr) einen dreifachen Olympiasieger und DDR-Lieblingssportler.
Ex-Skispringer Jens Weißflog (61) plaudert in zwei Halbzeiten (45 Minuten) sicher nicht nur über seine sportlichen Erfolge, sondern auch über private Momente.
Fröhlich steuert Sporthymnen bei und Ufer humorvoll aufgearbeitete Misserfolge seiner jugendlichen Sportkarriere.
Wer dabei sein will: Wir verschenken 2x 2 Freikarten. Einfach am heutigen Donnerstag unter Kennwort "Volltreffer" eine E-Mail senden an: [email protected]. Tickets (34/25,50 Euro): ballsportarena-dresden.de.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa