Neue Eventreihe: "Schanzen-Floh" als Volltreffer in Dresden

Dresden - Premiere für die neue Eventreihe "Volltreffer - Sport ist sächsisch" in der Dresdner Ballsportarena.

DDR-"Schanzenadler" Jens Weißflog ist der erste Talkgast in der Ballsportarena. © Hendrik Schmidt/dpa

Talkmaster Peter Ufer (62) & Gitarrist Frank Fröhlich (61) empfangen als ersten Gast am Freitag (19.30 Uhr) einen dreifachen Olympiasieger und DDR-Lieblingssportler.

Ex-Skispringer Jens Weißflog (61) plaudert in zwei Halbzeiten (45 Minuten) sicher nicht nur über seine sportlichen Erfolge, sondern auch über private Momente.

Fröhlich steuert Sporthymnen bei und Ufer humorvoll aufgearbeitete Misserfolge seiner jugendlichen Sportkarriere.