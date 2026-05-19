Purple Disco Machine: Zwinger rüstet für vier Tage Party

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Von Freitag bis Montag werden jeweils 9000 Leute bei den Konzerten von Purple Disco Machine im Zwinger dabei sein. Wie sicher ist das Event organisiert?

Von Katrin Koch

Dresden - Der Zwinger ist schon wieder eine Baustelle - diesmal für den Party-Marathon von DJ Purple Disco Machine. Vier Tage legt Grammy-Preisträger Tino Piontek (46) am Kronentor auf - jeweils 9000 Fans werden Freitag bis Montag zu seinen Beats im Barockensemble tanzen.

Die Bühne steht, die Brunnen sind abgesperrt - bei laufendem Besucherbetrieb wird im Zwinger das Set aufgebaut.
Die Bühne steht, die Brunnen sind abgesperrt - bei laufendem Besucherbetrieb wird im Zwinger das Set aufgebaut.  © Thomas Türpe

Die Bühne steht bereits, die Brunnenanlagen sind abgesperrt, Gastro-Pagoden samt Kühlschränken aufgebaut, Masten mit Lichttechnik und Scheinwerfer auf der Galerie sind eingerichtet, Toiletten stehen auf dem Theaterplatz.

Die Rasenflächen werden als Nächstes tritt- und tanzfest überbaut. Ein riesiger logistischer Aufwand, der auf Denkmal-, Gartenbau- und Brandschutz Rücksicht nehmen sowie ein Sicherheitskonzept (für Menschen und die kostbaren Sammlungen) vorlegen muss.

Vorab wurde die Schallimmission simuliert. Mit dem Ergebnis: Die Immissionsbelastung liegt unter der, die Presslufthämmer (etwa 120 Dezibel) oder Bagger während der Sanierung verursachten. Fünf Fluchtwege stehen im Ernstfall zur Verfügung.

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Zu Einzelheiten hinsichtlich personellem Aufwand, Logistik und Sicherheit geben weder Veranstalter noch Hausherr "Schlösser und Gärten" Auskunft. Nur so viel sagt Konzertveranstalter Rodney Aust (54): "Eine besondere Location bedarf besonderer Bedingungen."

Und langer Vorbereitungszeit.

Tino Piontek (46) legt weltweit bei Festivals auf - über Pfingsten erstmals auch vier Tage im Zwinger.
Tino Piontek (46) legt weltweit bei Festivals auf - über Pfingsten erstmals auch vier Tage im Zwinger.  © Bernd Aust/Kultur Management
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Die Galerie ist mit Dutzenden Scheinwerfern bestückt.
Die Galerie ist mit Dutzenden Scheinwerfern bestückt.  © Thomas Türpe

Purple Disco Machine legt im Zwinger auf: Das müssen Konzertbesucher wissen

Eine Treppe führt vom Zwingerteich in den Konzertbereich: Das Areal samt Rasenflächen und Zugängen ist gesichert.
Eine Treppe führt vom Zwingerteich in den Konzertbereich: Das Areal samt Rasenflächen und Zugängen ist gesichert.  © Thomas Türpe

"In ein paar Tagen ist es so weit: Die Konzerte, auf die wir seit mehr als einem Jahr akribisch hinarbeiten, werden Wirklichkeit", freut sich Schlösserland-Chef Christian Striefler (64).

"Der Zwinger als Veranstaltungsort für einen international berühmten Künstler, Musik, Scheinwerferlicht und begeisterte Gäste - das hätte August dem Starken gefallen. Und das lasse auch ich mir natürlich nicht entgehen."

Wichtig für alle Konzertbesucher: Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr über den Zwinger-Eingang Theaterplatz. Essen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden.

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Außerdem nicht erlaubt: Schirme, Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4 (eine Gepäckabgabe vor Ort ist nicht möglich), Kameras mit Objektiven, Audio- und Videoaufnahmegeräte (auch GoPro-Kameras), Selfiesticks, Drohnen, Sitzgelegenheiten, Waffen aller Art, Glasbehälter, Taschenlampen, Schlüssel- & Geldbörsenketten, Leuchtstäbe, Laserpointer, Helme, Ferngläser.

Am Einlass erfolgt eine Kontrolle. Drittanbieter-Tickets können zurückgewiesen werden. Eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe/Bernd Aust/Kultur Management

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