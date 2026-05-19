Purple Disco Machine: Zwinger rüstet für vier Tage Party

Dresden - Der Zwinger ist schon wieder eine Baustelle - diesmal für den Party-Marathon von DJ Purple Disco Machine. Vier Tage legt Grammy-Preisträger Tino Piontek (46) am Kronentor auf - jeweils 9000 Fans werden Freitag bis Montag zu seinen Beats im Barockensemble tanzen.

Die Bühne steht, die Brunnen sind abgesperrt - bei laufendem Besucherbetrieb wird im Zwinger das Set aufgebaut. © Thomas Türpe

Die Bühne steht bereits, die Brunnenanlagen sind abgesperrt, Gastro-Pagoden samt Kühlschränken aufgebaut, Masten mit Lichttechnik und Scheinwerfer auf der Galerie sind eingerichtet, Toiletten stehen auf dem Theaterplatz.

Die Rasenflächen werden als Nächstes tritt- und tanzfest überbaut. Ein riesiger logistischer Aufwand, der auf Denkmal-, Gartenbau- und Brandschutz Rücksicht nehmen sowie ein Sicherheitskonzept (für Menschen und die kostbaren Sammlungen) vorlegen muss.

Vorab wurde die Schallimmission simuliert. Mit dem Ergebnis: Die Immissionsbelastung liegt unter der, die Presslufthämmer (etwa 120 Dezibel) oder Bagger während der Sanierung verursachten. Fünf Fluchtwege stehen im Ernstfall zur Verfügung.

Zu Einzelheiten hinsichtlich personellem Aufwand, Logistik und Sicherheit geben weder Veranstalter noch Hausherr "Schlösser und Gärten" Auskunft. Nur so viel sagt Konzertveranstalter Rodney Aust (54): "Eine besondere Location bedarf besonderer Bedingungen."

Und langer Vorbereitungszeit.