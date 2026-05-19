Purple Disco Machine: Zwinger rüstet für vier Tage Party
Dresden - Der Zwinger ist schon wieder eine Baustelle - diesmal für den Party-Marathon von DJ Purple Disco Machine. Vier Tage legt Grammy-Preisträger Tino Piontek (46) am Kronentor auf - jeweils 9000 Fans werden Freitag bis Montag zu seinen Beats im Barockensemble tanzen.
Die Bühne steht bereits, die Brunnenanlagen sind abgesperrt, Gastro-Pagoden samt Kühlschränken aufgebaut, Masten mit Lichttechnik und Scheinwerfer auf der Galerie sind eingerichtet, Toiletten stehen auf dem Theaterplatz.
Die Rasenflächen werden als Nächstes tritt- und tanzfest überbaut. Ein riesiger logistischer Aufwand, der auf Denkmal-, Gartenbau- und Brandschutz Rücksicht nehmen sowie ein Sicherheitskonzept (für Menschen und die kostbaren Sammlungen) vorlegen muss.
Vorab wurde die Schallimmission simuliert. Mit dem Ergebnis: Die Immissionsbelastung liegt unter der, die Presslufthämmer (etwa 120 Dezibel) oder Bagger während der Sanierung verursachten. Fünf Fluchtwege stehen im Ernstfall zur Verfügung.
Zu Einzelheiten hinsichtlich personellem Aufwand, Logistik und Sicherheit geben weder Veranstalter noch Hausherr "Schlösser und Gärten" Auskunft. Nur so viel sagt Konzertveranstalter Rodney Aust (54): "Eine besondere Location bedarf besonderer Bedingungen."
Und langer Vorbereitungszeit.
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Purple Disco Machine legt im Zwinger auf: Das müssen Konzertbesucher wissen
"In ein paar Tagen ist es so weit: Die Konzerte, auf die wir seit mehr als einem Jahr akribisch hinarbeiten, werden Wirklichkeit", freut sich Schlösserland-Chef Christian Striefler (64).
"Der Zwinger als Veranstaltungsort für einen international berühmten Künstler, Musik, Scheinwerferlicht und begeisterte Gäste - das hätte August dem Starken gefallen. Und das lasse auch ich mir natürlich nicht entgehen."
Wichtig für alle Konzertbesucher: Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr über den Zwinger-Eingang Theaterplatz. Essen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden.
Außerdem nicht erlaubt: Schirme, Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4 (eine Gepäckabgabe vor Ort ist nicht möglich), Kameras mit Objektiven, Audio- und Videoaufnahmegeräte (auch GoPro-Kameras), Selfiesticks, Drohnen, Sitzgelegenheiten, Waffen aller Art, Glasbehälter, Taschenlampen, Schlüssel- & Geldbörsenketten, Leuchtstäbe, Laserpointer, Helme, Ferngläser.
Am Einlass erfolgt eine Kontrolle. Drittanbieter-Tickets können zurückgewiesen werden. Eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe/Bernd Aust/Kultur Management