Pyro Games am Wochenende in Dresden: Die Kunst des Feuerwerks!

Dresden - Bunte Feuertränen perlen vom Himmel, schillernde Champagnerblasen steigen empor: Am Samstag wird der Himmel über Dresden wieder in spektakulären Farben leuchten - bei den Pyro Games 2023.

Das Duell der Feuerwerker bei den Pyro Games lässt das Publikum regelmäßig staunen. © Andreas Weihs

Die Faszination des Feuers, sie ist uns Menschen eingeschrieben, das Duell der besten Feuerwerk-Künstler legt davon Zeugnis ab. An diesem Wochenende ist der Feuerzauber zurück in Dresden, ab 17 Uhr in der Rinne, der Festwiese im Ostragehege.

Ausgewählte Pyrotechniker kämpfen dann mit ihren speziell für diesen Abend kreierten Pyro-Musicals um den Pokal des Feuerwerk-Champions.

Dabei zählt vor allem Kreativität: Feuerbilder, Vulkane sowie Fontänen erhellen den Abendhimmel und verwandeln das Veranstaltungsgelände in ein gigantisches Farbenmeer.

Für passende Musik ist gesorgt: Im Rahmenprogramm wird getrommelt und gesungen.