Böhse Onkelz und 01099: Heiße Konzerte an diesem Open-Air-Wochenende

Dresden - Es war das große Konzert-Doppelpack der sich zum Ende neigenden Open-Air-Saison an diesem Wochenende: Das Dresdner Rap-Trio 01099 bespielte am Freitag das ausverkaufte Areal der Filmnächte am Elbufer, die Böhsen Onkelz rockten freitags und samstags vor jeweils rund 70.000 Fans an der Rinne im Ostragehege. Eine Art Familientreffen war es in beiden Fällen.