Walpurgisnacht in Dresden: Diese Events darfst du nicht verpassen
Dresden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird auch in Dresden gefeiert: Die Walpurgisnacht steht an! In der ganzen Stadt brennen die Hexenfeuer. Wir zeigen dir, was hinter dem Brauch steckt - und wo es in diesem Jahr Veranstaltungen für Groß und Klein gibt.
Früher glaubten viele Menschen, dass in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai Hexen und böse Geister umherziehen und ihr Unwesen treiben.
Mit großen Feuern versuchte man, diese dunklen Kräfte zu vertreiben und sich vor Unglück, Krankheiten und allem Bösen zu schützen.
Gleichzeitig sollte das lodernde Feuer den Winter endgültig vertreiben und den Sommer willkommen heißen.
Heute hat das Ganze längst seinen Schrecken verloren, von Geistern und Schutzzaubern ist kaum noch die Rede.
Und trotzdem lebt der alte Brauch weiter: Die Hexenfeuer sind geblieben - als stimmungsvolles Ritual, das Menschen zusammenbringt und gemeinsam den Start in den Mai feiert.
Wo du solche coolen Orte findest - TAG24 hat eine Auswahl für dich zusammengestellt.
Walpurgisnacht auf dem Kinder- und Jugendbauernhof Nickern
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Beim Kinder- und Jugendbauernhof Nickern e. V., Am Stausee 3, wird es magisch: Ab 16 Uhr startet ein buntes Familienprogramm mit Live-Musik, Hexenprüfungen und weiteren Mitmachaktionen für Kinder.
Ab 21.30 Uhr wird beim großen Hexentanz ausgiebig gefeiert. Zum Abschluss sorgt eine Feuershow für den stimmungsvollen Höhepunkt des Abends.
Auch für Essen und Getränke ist vor Ort gesorgt - alle Einnahmen kommen der Arbeit des Bauernhofs zugute.
Tickets gibt es ab 6 Euro, Infos auf der Website.
Hexenfeuer bei der Feuerwehr Dresden-Bühlau
Auch die Stadtteilfeuerwehr Dresden-Bühlau lädt am Donnerstag ab 17 Uhr auf der Neukircher Straße 1 wieder zu ihrem traditionellen Hexenfeuer auf dem Übungsplatz ein.
Zudem feiert die Freiwillige Feuerwehr ihr 125. Jubiläum. Euch erwartet ein vielseitiges Programm mit Live-Band, einem großen Angebot an Speisen und Getränken sowie Kinderaktionen wie Kinderschminken und Knüppelteig.
Um 19 Uhr wird schließlich das große Feuer entzündet. Der Eintritt ist frei.
Hexenfeuer an der Leutewitzer Windmühle
Ab 15 Uhr verwandelt sich die Leutewitzer Windmühle in der Steinbacherstraße 56 in eine besondere Event-Location und lädt zu einem stimmungsvollen Abend mit Feuer, Musik und Unterhaltung ein.
Unter dem Motto "Tradition trifft Festival-Feeling" erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm. Mit lodernden Flammen, stimmungsvoller Beleuchtung und toller Musik wird das traditionelle Hexenfeuer zu einem besonderen Erlebnis.
Kinderaktionen, eine Hüpfburg sowie verschiedene Spiele und Unterhaltungsmöglichkeiten machen das Event zu einem Erlebnis für Groß und Klein. Der Eintritt ist frei.
Hexenfeuer im Marienschacht Bannewitz
Der Marienschacht in Dresden-Bannewitz in der Schachtstraße 12 wird am Donnerstag zur stimmungsvollen Location für ein großes Hexenfeuer.
Ab 18 Uhr startet das Event mit einem Open-Air-Programm samt Livemusik. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Getränke- und Essensstände, während für die jüngeren Gäste eine Hüpfburg bereitsteht.
Mit Einbruch des Abends wird schließlich das große Hexenfeuer entzündet und sorgt bis in die Nacht hinein für eine besondere Atmosphäre. Der Eintritt ist frei.
Auch hier ist einiges los
Weitere Hexenfeuer gibt es unter anderem auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch, im Bürgerzentrum Waldschänke Hellerau, im Kinder- und Jugendhaus "Parkhaus" Klotzsche sowie bei der Radlerbar am Dresdner Elberadweg gegenüber dem Schloss Pillnitz.
TAG24 wünscht euch viel Spaß!
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/tummataivas, 123RF/helenaak14, Facebook/Screenshot/Stadtteilfeuerwehr Dresden Bühlau, Steffen Füssel, Thomas Türpe