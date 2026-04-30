Walpurgisnacht in Dresden: Diese Events darfst du nicht verpassen

Dresden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird auch in Dresden gefeiert: Die Walpurgisnacht steht an! In der ganzen Stadt brennen die Hexenfeuer. Wir zeigen dir, was hinter dem Brauch steckt - und wo es in diesem Jahr Veranstaltungen für Groß und Klein gibt.

In Dresden und Umgebung lodern die Hexenfeuer. (Symbolbild) © 123RF/tummataivas

Früher glaubten viele Menschen, dass in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai Hexen und böse Geister umherziehen und ihr Unwesen treiben.

Mit großen Feuern versuchte man, diese dunklen Kräfte zu vertreiben und sich vor Unglück, Krankheiten und allem Bösen zu schützen.

Gleichzeitig sollte das lodernde Feuer den Winter endgültig vertreiben und den Sommer willkommen heißen.

Heute hat das Ganze längst seinen Schrecken verloren, von Geistern und Schutzzaubern ist kaum noch die Rede.

Und trotzdem lebt der alte Brauch weiter: Die Hexenfeuer sind geblieben - als stimmungsvolles Ritual, das Menschen zusammenbringt und gemeinsam den Start in den Mai feiert.

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