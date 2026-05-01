Tausende Schaulustige bei Dampferparade

Dresden - Bei strahlendem Sonnenschein legte am Freitag die "Weiße Flotte" zur traditionellen Dampferparade am Terrassenufer ab.

Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, CDU) und Flotten-Geschäftsführer Stefan Bloch (45) durften sich über traumhaftes Wetter zum 1. Mai freuen. © Eric Münch

An Bord der "Krippen": Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, CDU).

Wer keinen Platz auf den neun historischen Schaufelraddampfern und zwei Salonschiffen ergattern konnte, verfolgte mit Tausenden Dresdnern das Spektakel vom Ufer aus.

Bis Pillnitz war die Elbe von Schaulustigen gesäumt.

In diesem Jahr feiert nicht nur die Sächsische Dampfschifffahrt ihr 190-jähriges Firmenjubiläum, auf den Tag genau am heutigen Freitag wird die "Rathen" 130 Jahre.