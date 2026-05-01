Tausende Schaulustige bei Dampferparade

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Zum 1. Mai fand in Dresden wieder einmal die Dampferparade statt - wie so häufig bei bestem Wetter.

Von Katrin Koch

Dresden - Bei strahlendem Sonnenschein legte am Freitag die "Weiße Flotte" zur traditionellen Dampferparade am Terrassenufer ab.

Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, CDU) und Flotten-Geschäftsführer Stefan Bloch (45) durften sich über traumhaftes Wetter zum 1. Mai freuen.
Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, CDU) und Flotten-Geschäftsführer Stefan Bloch (45) durften sich über traumhaftes Wetter zum 1. Mai freuen.  © Eric Münch

An Bord der "Krippen": Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, CDU).

Wer keinen Platz auf den neun historischen Schaufelraddampfern und zwei Salonschiffen ergattern konnte, verfolgte mit Tausenden Dresdnern das Spektakel vom Ufer aus.

Bis Pillnitz war die Elbe von Schaulustigen gesäumt.

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Von der Innenstadt bis Pillnitz bestaunten Schaulustige am Elbufer wie die Dampfer über die Elbe schipperten.
Von der Innenstadt bis Pillnitz bestaunten Schaulustige am Elbufer wie die Dampfer über die Elbe schipperten.  © Thomas Türpe
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Sie bekommt ein ganz besonderes Geburtstagsständchen. Musiker Micha Winkler (54) und seine Hot Jazz Band präsentieren im Rahmen der "Abendlichen Schlösserfahrt mit Dixie-Swing" ihr neues Album "Down by the Riverside".

Ebenfalls noch im Mai hat die "Pillnitz" 140. Geburtstag und im Mai rockt die "Dresden" die 100.

Titelfoto: Thomas Türpe

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