Tausende Schaulustige bei Dampferparade
Dresden - Bei strahlendem Sonnenschein legte am Freitag die "Weiße Flotte" zur traditionellen Dampferparade am Terrassenufer ab.
An Bord der "Krippen": Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, CDU).
Wer keinen Platz auf den neun historischen Schaufelraddampfern und zwei Salonschiffen ergattern konnte, verfolgte mit Tausenden Dresdnern das Spektakel vom Ufer aus.
Bis Pillnitz war die Elbe von Schaulustigen gesäumt.
In diesem Jahr feiert nicht nur die Sächsische Dampfschifffahrt ihr 190-jähriges Firmenjubiläum, auf den Tag genau am heutigen Freitag wird die "Rathen" 130 Jahre.
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Sie bekommt ein ganz besonderes Geburtstagsständchen. Musiker Micha Winkler (54) und seine Hot Jazz Band präsentieren im Rahmen der "Abendlichen Schlösserfahrt mit Dixie-Swing" ihr neues Album "Down by the Riverside".
Ebenfalls noch im Mai hat die "Pillnitz" 140. Geburtstag und im Mai rockt die "Dresden" die 100.
Titelfoto: Thomas Türpe