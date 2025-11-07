Reggae-Bands wollen für Jamaika spielen

Reggae-Bands sammeln bei einem Benefizkonzert in Dresden für die Opfer von Hurrikan Melissa.

Von Jakob Anders

Dresden - Nachdem Hurrikan "Melissa" vor einigen Tagen über die Karibik hinwegzog, mussten auf Jamaika zahlreiche Tote geborgen werden, viele Haushalte sind völlig zerstört oder ohne Strom. Zwei Dresdner Reggae-Bands veranstalten deshalb am Sonntag ein Benefizkonzert, bei dem die Einnahmen zur Hilfe der Opfer auf dem Inselstaat gespendet werden.

Hagen Domaška (50) organisierte das Benefizkonzert.  © Norbert Neumann

Seit über 20 Jahren spielt Hagen Domaška (50) in einer Ska-Band, fühlt sich tief mit Jamaika verbunden: "Manche sind noch nie auf Jamaika gewesen. Aber die Musik, die dort in den 60ern entstanden ist, hat die Welt und unser Leben verändert."

Nun möchte er mit dem Konzert etwas zurückgeben.

Veranstaltungsort ist Sonntag ab 18 Uhr die Dresdner "Chemiefabrik" an der Petrikirchstraße in Pieschen.

Die "Skaprifischer" spielen am Sonntag live in der Dresdner Chemiefabrik.  © Iona Dutz Ⓒ Lausitz Kultur
Der Flyer zum Konzert, mit dem Geld für Jamaika gesammelt werden soll.  © PR

Die Spendenempfehlung für die Abendkasse beträgt 10 bis 30 Euro: "Die Einnahmen gehen an den Verein Help Jamaica." Infos: www.chemiefabrik.info

