Reggae-Bands wollen für Jamaika spielen

Dresden - Nachdem Hurrikan "Melissa" vor einigen Tagen über die Karibik hinwegzog, mussten auf Jamaika zahlreiche Tote geborgen werden , viele Haushalte sind völlig zerstört oder ohne Strom. Zwei Dresdner Reggae-Bands veranstalten deshalb am Sonntag ein Benefizkonzert, bei dem die Einnahmen zur Hilfe der Opfer auf dem Inselstaat gespendet werden.

Hagen Domaška (50) organisierte das Benefizkonzert. © Norbert Neumann

Seit über 20 Jahren spielt Hagen Domaška (50) in einer Ska-Band, fühlt sich tief mit Jamaika verbunden: "Manche sind noch nie auf Jamaika gewesen. Aber die Musik, die dort in den 60ern entstanden ist, hat die Welt und unser Leben verändert."

Nun möchte er mit dem Konzert etwas zurückgeben.



Veranstaltungsort ist Sonntag ab 18 Uhr die Dresdner "Chemiefabrik" an der Petrikirchstraße in Pieschen.