Mehrere Tote wegen Hurrikan: Touristen-Paradies zum Katastrophengebiet erklärt

Kingston (Jamaika) - Dramatische Lage im Touristen-Paradies! Der starke Hurrikan "Melissa" hat Häuser und Straßen auf Jamaika beschädigt, ganze Gebiete überflutet und mehr als 530.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. Angesichts der schweren Schäden erklärte die Regierung die Karibikinsel zum Katastrophengebiet.

Wellen schlugen mit voller Wucht gegen die Küste von Jamaika. © Matias Delacroix/AP/dpa

Mindestens drei Menschen sind nach Behördenangaben während der Vorbereitungen auf den Sturm bereits ums Leben gekommen. Ministerpräsident Andrew Holness (53) geht davon aus, dass es weitere Todesopfer gibt.

Die Streitkräfte riefen neben den regulären Soldaten auch Reservisten zum Dienst ein, um bei Rettungsarbeiten zu helfen, wie die Zeitung "The Gleaner" berichtete. Fast 15.000 Menschen suchten Schutz in Notunterkünften.

"Unsere Truppen, einschließlich der Reserve, werden vor Ort sein, um Hilfsmaßnahmen zu unterstützen, Gemeinden zu schützen und wichtige Versorgungsleistungen so schnell wie möglich wiederherzustellen", sagte der amtierende Militärchef O'Neil Bogle.

Der Wirbelsturm zieht weiter in Richtung Kuba, wo er noch in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) auf Land treffen sollte, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte.

In Kuba sind der Regierung zufolge mehr als 735.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden.