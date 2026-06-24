Schlössernacht in Dresden versucht's mit zweiter Luxus-Lounge

Dresden - In vier Wochen ist es wieder so weit: 6000 Gäste feiern am 25. Juli in den Parkanlagen der drei Elbschlösser Albrechtsberg, Eckberg und Lingnerschloss sowie an der Saloppe die "Dresdner Schlössernacht". Rund 250 Künstler sind auf 15 Bühnen mit fast 80 Konzerten zu erleben - bis in die Morgenstunden. 30 Gastronomen verheißen kulinarische Genüsse.

Für die Schlössernacht prächtig beleuchtet - Schloss Albrechtsberg. © picture alliance/dpa

"Die Schlössernacht ist eine Kraftquelle für die Seele", bringt es die künstlerische Leiterin Sylvia Grodd (51) auf den Punkt. "Auch in der Zukunft wird die Schlössernacht Bestand haben", versichert Veranstalter Mirco Meinel (55) angesichts der brisanten Diskussion um das Lingnerschloss.

In selbiges lädt in diesem Jahr zum ersten Mal die exklusive "Lingner Lounge" (Tickets ab 195 Euro inklusive Catering/Getränke) ein. "Die Nachfrage für die Tickets in der Lounge auf Schloss Albrechtsberg war in den Vorjahren so groß und die Wartelisten so lang, dass wir jetzt eine zweite Lounge im Lingnerschloss öffnen", so Meinel.

Auch neu: In der Saloppe rockt (ab 21.45 Uhr) ganz leise eine Kopfhörerdisco mit drei Musikkanälen zur Auswahl.

Im Heizhaus legt DJane Gitta Saxx (61) auf, Sydney Youngblood (65, "Sit and wait") feiert am Schloss Albrechtsberg den 80er- und 90er-Jahre-Pop.