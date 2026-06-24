Schlössernacht in Dresden versucht's mit zweiter Luxus-Lounge
Dresden - In vier Wochen ist es wieder so weit: 6000 Gäste feiern am 25. Juli in den Parkanlagen der drei Elbschlösser Albrechtsberg, Eckberg und Lingnerschloss sowie an der Saloppe die "Dresdner Schlössernacht". Rund 250 Künstler sind auf 15 Bühnen mit fast 80 Konzerten zu erleben - bis in die Morgenstunden. 30 Gastronomen verheißen kulinarische Genüsse.
"Die Schlössernacht ist eine Kraftquelle für die Seele", bringt es die künstlerische Leiterin Sylvia Grodd (51) auf den Punkt. "Auch in der Zukunft wird die Schlössernacht Bestand haben", versichert Veranstalter Mirco Meinel (55) angesichts der brisanten Diskussion um das Lingnerschloss.
In selbiges lädt in diesem Jahr zum ersten Mal die exklusive "Lingner Lounge" (Tickets ab 195 Euro inklusive Catering/Getränke) ein. "Die Nachfrage für die Tickets in der Lounge auf Schloss Albrechtsberg war in den Vorjahren so groß und die Wartelisten so lang, dass wir jetzt eine zweite Lounge im Lingnerschloss öffnen", so Meinel.
Auch neu: In der Saloppe rockt (ab 21.45 Uhr) ganz leise eine Kopfhörerdisco mit drei Musikkanälen zur Auswahl.
Im Heizhaus legt DJane Gitta Saxx (61) auf, Sydney Youngblood (65, "Sit and wait") feiert am Schloss Albrechtsberg den 80er- und 90er-Jahre-Pop.
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DJ-Duo Disco Dice wieder am Start!
Doch ganz ohne Klassiker geht's nicht - natürlich wird wieder ein Feuerwerk gezündet, wird die Fassade von Schloss Albrechtsberg illuminiert.
Das Publikum kann sich auf musikalische Stammgäste wie das DJ-Duo Disco Dice, das zum dritten Mal auflegt, freuen.
Noch einen drauf setzt DJ Bongo - er war bei jeder Schlössernacht dabei.
Wer's erleben will, muss sich sputen: 85 Prozent der Tickets (58,50 Euro) sind bereits verkauft. Bis 11. Juli gibt es noch Late-Night-Tickets (Einlass ab 23 Uhr) für 20 Euro, danach für 25 Euro. Alle Infos/Tickets unter: dresdner-schloessernacht.de.
Titelfoto: Bildmontage: picture alliance/dpa, Norbert Neumann