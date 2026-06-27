Konzerte, Feste, Events - aber auch Absagen: Wie Veranstalter in Dresden am Wochenende der Hitze trotzen
Dresden - Erwartete Rekord-Temperaturen bis zu 40 Grad bringen Veranstalter wie Gäste bis Sonntag gleichermaßen ins Schwitzen - aber nicht in die Bredouille. Vor allem Gratis-Trinkwasser und Duschen sollen Besucher vor Hitze und Kreislauf-Kollaps schützen.
Beim Konzert von Mark Forster auf dem Gelände der Filmnächte Dresden zeigt sich der Veranstalter am Freitag kulant: Das Mitbringen von Ein-Liter-Plastikwasserflaschen ist erlaubt. Die Filmnächte selbst wollen bis zu vier Wassernebelduschen aufstellen.
Und: "Neben den Bierwagen befinden sich zwei Trinkwasserzapfsäulen", erklärt Filmnächte-Chef Matthias Pfitzner. "Die Sommershow von Tobi Krell wird am Samstag von 16 auf 18 Uhr verlegt. Wir stellen zusätzliche Sonnenschirme auf und stellen Teile des klimatisierten Backstage-Bereiches für den Sanitätsdienst zur Verfügung."
Zum Kraftklub-Konzert am Samstag im Rudolf-Harbig-Stadion dürfen Besucher bis zu anderthalb Liter Wasser in Tetra Paks, Faltflaschen oder PET-Flaschen mitbringen.
Sie können an vier Trinkwasser-Stationen aufgefüllt werden. Mehrere Sprühnebel-Duschen sorgen für Abkühlung. Gratis gibt's Rettungsfolien als Sonnenschutz. Erlaubt sind: Fächer, Miniventilatoren, kleine Sprühflaschen, Regenschirme (Knirpsgröße).
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30. SZ-Fahrradfest findet nicht statt
Trotz Hitze findet natürlich das Elbhangfest statt. Aber: "Es kann passieren, dass aufgrund der Hitze einzelne Künstler ihre Auftritte absagen müssen oder zeitlich verlegen. Das Gleiche gilt für Angebote von Händlern, die der vollen Sonne ausgesetzt sind", so Festsprecher Holger Friedel.
Zur Erfrischung ist eine Wasser-Nebel-Installation in Loschwitz geplant. "Außerdem halten wir in Pillnitz am Fliederhof, Schlossvorplatz und der Löwenkopfbastei Gratis-Trinkwasser bereit."
Auch gerüstet ist der "Palais Sommer" auf dem Neumarkt. "Gemeinsam mit Gerolsteiner schenken wir am Wochenende allen Gästen insgesamt 1200 Flaschen Wasser", so Sprecherin Anja Polenz. "Außerdem gibt es Trinkbrunnen. Wir haben Softeis zum Preis von nur einem Euro für jedes Kind und zwei Euro für jeden Erwachsenen."
Abgesagt wurde dagegen das 30. SZ-Fahrradfest (Touren bis 206 Kilometer geplant). Tausende Radler wollten am Sonntag in die Pedale treten. "Doch die Kombination aus extremer Hitze und Unwettergefahr lässt eine sichere Durchführung nicht zu. Die Gesundheit unserer Teilnehmer, Helfer sowie aller Beteiligten steht für uns an erster Stelle", so Projektleiter Kevin Lange.
"Angemeldete Teilnehmer werden in den kommenden Tagen per E-Mail über das weitere Vorgehen informiert." Auch verschiedene Flohmärkte und Sportturniere wurden ersatzlos gestrichen.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/xurzon, 123RF/viewapart