Samstag in Dresden und Umgebung: Hier ist heute was los

Was ist am Samstag in Dresden los? Hier findet ihr die spannendsten Events und Highlights für einen erlebnisreichen Tag.

Von Antje Ullrich, Calvin Schröder

Der Winter hält langsam Einzug in Sachsen. Warme Sachen - am besten im Zwiebelprinzip - sollten da bei Ausflügen am Wochenende nicht fehlen. Bei diesen Tipps wird's Euch bestimmt warm ums Herz.

Abendessen auf dem Wasser

Dresden - Auf dem Abendbrotschiff der Weißen Flotte schippern die Besucher am Samstag um 17.30 Uhr drei Stunden lang kulinarisch bei einem saisonalen 3-Gänge-Menü entlang der drei Elbschlösser bis zum Schloss Pillnitz und zurück zur Dresdner Altstadt. Preis: ab 53 Euro. Buchung und weitere Termine: saechsische-dampfschifffahrt.de

Wer es gemütlich mag, der kann sich auf dem Abendbrotschiff kulinarisch verwöhnen lassen. © Robert Michael/dpa

Museumsmaus-Fest

Dresden - Im Dresdner Verkehrsmuseum wird am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr das Museumsmaus-Fest gefeiert. Im Mittelpunkt steht natürlich Museumsmaus Flitzi, die in den Ausstellungen Stationen und Aktionen für Kinder markiert. Beim Fest können die großen und kleinen Besucher durch die Ausstellungen streifen, an Führungen (11.30/15 Uhr) teilnehmen, eine Rennmurmelbahn basteln, Mäuselöcher suchen, Modelle bauen, um 11 und 14 Uhr der Geschichte "Lindbergh: Die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus" lauschen oder ab 16 Uhr beim Konzert der Band "Okay Tilda" mitsingen und -tanzen. Eintritt: Erw. 11/Kinder (ab 6 Jahren) 5 Euro. Infos: verkehrsmuseum-dresden.de



Im Verkehrsmuseum dreht sich am Sonnabend alles um Museumsmaus Flitzi. © PR

FREIHEIT im Hygienemuseum

Dresden - Die Sonderausstellung "FREIHEIT. Eine unvollendete Geschichte" (noch bis Ende Mai 2026) im Hygienemuseum widmet sich dem Thema Freiheit in seinen vielfältigen Facetten und rückt insbesondere die Freiheits- und Bürgerrechtsbewegungen in Polen, Tschechien und Ostdeutschland in den Mittelpunkt. Dabei treffen historische Dokumente und Kunstwerke auf verschiedene Mitmach-Stationen - von Murmelbahn über "Freiheits-Barometer" bis zum "Freiheits-Karaoke". Am Samstag und Sonntag ist die Ausstellung von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt: 12 Euro, erm. 6 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei. Infos: dhmd.de



Im Hygienemuseum stehen Freiheits- und Bürgerrechtsbewegungen in Polen, Tschechien und Ostdeutschland im Fokus. © Norbert Neumann

Erbgericht Reinhardtsgrimma

Glashütte - Am Samstag heißt es im Erbgericht Reinhardtsgrimma: zurück in die Hits eurer Jugend! Bei der großen 90er/2000er/2010er-Revival-Party legt DJ Mäxx die Kultsongs von früher auf und sorgt für eine Nacht voller Nostalgie. Perfekt für alle, die mal wieder richtig feiern wollen. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf.

Am Samstag kann in Glashütte ordentlich gefeiert werden. © PR

BläserKulturHerbst

Bautzen - Im Rahmen des BläserKulturHerbsts spielt die Dresdner Bläserphilharmonie heute um 18 Uhr das Konzert "El sol caliente" im Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen. Das Publikum erwartet eine musikalische Reise durch heiße Klänge und lebendige Rhythmen exotischer Länder. Gespielt werden klassische und moderne Werke mit Schwerpunkt auf den Musikkulturen Lateinamerikas und des Mittelmeerraums. Tickets: 18/15 Euro.



Von klassischen bis modernen Werken ist beim BläserKulturHerbst alles dabei. © 123RF/lightfieldstudios

Christmas Garden

Pillnitz - Der Schlosspark Pillnitz erstrahlt beim Christmas Garden (bis 11.1.) wieder im Lichterglanz. Am heutigen Samstag können sich Besucher ab 16.30 Uhr auf den audiovisuellen Rundweg durch die Glitzerwelt begeben, die jedes Jahr neu konzipiert wird. Außerdem warten im Winterdorf süße und herzhafte Snacks, heißer Glühwein oder Punsch sowie eine Eisbahn (im Eintritt inklusive), für die auch Schlittschuhe ausgeliehen (4 Euro Leihgebühr) werden können. Karten gibt's ab 22,90 Euro/Kinder (6-14 Jahre) 17,90 Euro auf christmas-garden.de/dresden. Vom 23. bis 25. November ist der Christmas Garden vorübergehend geschlossen.



Kriegsfotografie

Colditz - Unter dem Titel "Capa in Colditz" werden noch bis zum 29. November Bilder des Kriegsfotografen Robert Capa im Gewölbekeller von Schloss Colditz ausgestellt, der unter anderem vor 80 Jahren die Befreiung Leipzigs durch US-amerikanische Truppen dokumentierte. Die Sonderausstellung zeigt 20 Fotografien von Capa und wird durch Fotografien ergänzt, die den Tag der Befreiung in Colditz zeigen. Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenfrei. Am Samstag und Sonntag sind Museum (Eintritt 10/8 Euro) und Fotoausstellung von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Infos: schloss-colditz.de

