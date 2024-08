Schlossterrasse oder Kirche? Moritzburg Festival eröffnet

Moritzburg - Freiluftveranstaltungen wie die Konzerte des Moritzburg Festivals sind Abend für Abend eine Wette mit dem Wetter. Zum Eröffnungskonzert des diesjährigen Jahrgangs am Freitag hatte es tagsüber heftig geregnet. Am Abend war alles vorbei, das Konzert konnte stattfinden wie vorgesehen.

Der letzte Ton gespielt, alle Bögen in die Höh'! Jan Vogler (60, l.) mit den Musikerinnen und Musikern seiner Meisterklasse. © Oliver Killig

Moritzburg Festival open air - auf der Nordterrasse des Schlosses, im Programm nunmehr als Schlossterrasse ausgewiesen - gibt es erst seit 2020.

Es war zu jenem Zeitpunkt eine coronabedingte Notlösung, insofern Innenräume wie Monströsensaal und Speisesaal des Schlosses sowie die Evangelische Kirche Moritzburg, die seit Gründung des Festivals Hauptspielstätten waren, vorbeugend gesperrt waren; das Festival hätte andernfalls abgesagt werden müssen.

Der immense Zauber, den die Szenerie der Schlossterrasse, auf der Rückseite des Schlosses gelegen, ausstrahlte, ließ die Festspielleitung umdisponieren und sie als neuen Hauptspielort festlegen.

Nur wenn es regnet oder stürmt, besteht die Notwendigkeit umzuziehen.

Nicht allein, dass das Publikum nicht nass werden soll, ist dafür Grund, auch die empfindlichen Instrumente der Musiker haben Feuchtigkeit nicht gern.

Schlechtwetter-Variante des Festivals ist die Moritzburger Kirche. So wurde etwa das Konzert am Sonntagabend in Folge Unwetterwarnung dorthin verlegt.