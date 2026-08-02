02.08.2026 06:58 Sommer, Sonne, Sonntagsausflug: Hier sind acht Tipps für Dresden und Umgebung

Ritterfest, Klosterpicknick, Kostümführung und vieles mehr: Das sind unsere acht Ausflugstipps für einen abwechslungsreichen Sonntag in Dresden und Umgebung.

Von Antje Ullrich, Calvin Schröder

Dresden - Ob Musik unter freiem Himmel, Familienausflug oder spannende Zeitreise: Auch an diesem Sonntag locken in Dresden und der Region zahlreiche Veranstaltungen nach draußen. Wir haben acht Tipps zusammengestellt, mit denen das Wochenende abwechslungsreich ausklingt.

Klosterpicknick

Altzella - Mit gepacktem Picknickkorb geht es am Sonntag nach Altzella. Dort können von 11 bis 14 Uhr die Picknickdecken auf der sonnigen Klosterwiese aufgeschlagen werden. Musikalisch begleitet die Leipziger Band Hot Club d’Allemagne mit Gypsy, Swing und Jazz das zünftige Klosterpicknick. Außerdem gibt's einen "Eis auf Rädern"-Service direkt am Picknickplatz. Bei Regen wird in der großen Scheune gepicknickt. Eintritt (inkl. Park): 12 Euro, Kinder (6-16 Jahre) 5 Euro. Infos: kloster-altzella.de

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Beim Picknick im Klosterpark Altzella sorgen Livemusik und entspannte Sommerstimmung für einen besonderen Familienausflug. (Symbolfoto) © 123RF/nd3000

Ritterfest

Altenberg - Der Wildpark Osterzgebirge im Altenberger Stadtteil Geising lädt von 11 bis 17 Uhr zum bunten Ritterfest - mit Ponyreiten, Kinderschminken und Basteln von Ritterschmuck, Axt und Schild ein. Außerdem gibt's einen kleinen Markt mit Zeltlager, Schauschnitzen, Bogenschießen, Fechtvorführungen (14 & 16 Uhr) mit Workshop für Kinder, spannende Geschichten über die alten Germanen (13 & 15 Uhr) sowie Fütterungen mit dem Tierpfleger (11 Uhr Steinwild, 14 Uhr Waschbären). Eintritt: 7,50 Euro, Kinder (3-16 Jahre) 5 Euro. Programm: wildpark-osterzgebirge.de

Beim Ritterfest im Wildpark Osterzgebirge warten historische Vorführungen auf kleine und große Besucher. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa

Inselfest

Großharthau - Die Insel im Schlosspark Großharthau wird am Wochenende zur Partybühne. Am Sonntag heißt es ab 10 Uhr Familientag - mit Boote-Tauziehen, Frühschoppen, Kinderprogramm und musikalischer Unterhaltung durch den Spielmannszug Bischofswerda, Livemusik und Kinderdisko. Der Eintritt ist frei. Infos: khv-grossharthau.de/event/28-inselfest/

Am Familientag verwandelt sich die Insel im Schlosspark Großharthau in eine Festmeile. (Archivfoto) © imago images / Daniel Schäfer

Musik und Kino

Freiberg - Bei den Freiberger Sommernächten im Schlosshof Freudenstein (Schlossplatz 4) ist an diesem Wochenende wieder volles Programm. Am Sonntag um 15 Uhr bringt die "RUPS GANG", das neue Projekt um Randfichten-Gründer Thomas "Rups" Unger, ihre "Volksmusik made in Arzgebirg" mit (Eintritt: ab 29,90 Euro). Und am Sonntag um 21.15 Uhr läuft der Film "Stromberg - Wieder alles wie immer" (Eintritt: ab 9 Euro). Infos: freiberger-sommernaechte.de

"Festung ANRÜCHIG. Wo der König zu Fuß hingeht"

Königstein - Geschichte mit einer gehörigen Portion Humor: Bei der Abendführung "Festung ANRÜCHIG. Wo der König zu Fuß hingeht" dreht sich auf der Festung Königstein alles um die stillen Örtchen vergangener Jahrhunderte. In historischem Nachthemd und mit Nachttopf ausgestattet führt Michael Kreskowsky die Besucher auf eine unterhaltsame Reise durch die Sanitärgeschichte der Festung. Dabei erfahren die Teilnehmer unter anderem, wie sich die Festungsbesatzung einst erleichterte, was es mit Donnerbalken und Nachttöpfen auf sich hatte und welche kuriosen Geschichten sich rund um das stille Örtchen ranken. Dazu gibt es spektakuläre Ausblicke und die eine oder andere Überraschung. Die rund zweieinhalbstündige Führung beginnt am Sonntag um 19 Uhr. Tickets kosten 15 Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen 7 Euro. Die Teilnahme wird ab zehn Jahren empfohlen.

Mit Nachttopf und viel Humor führt Michael Kreskowsky über die Festung Königstein und erzählt kuriose Geschichten rund um die Toilettenkultur vergangener Jahrhunderte. (Archivfoto) © THIEL/PR

Als kleine Hofdame oder Kurfürst durchs Schloss

Moritzburg - Einmal in die Rolle eines Kurfürsten oder einer Hofdame schlüpfen: Bei den Kostümführungen auf Schloss Moritzburg begeben sich Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren auf eine Zeitreise in die Welt des sächsischen Hofes. In historischen Gewändern erkunden sie die prunkvollen Schlossräume und erfahren, wie das Leben vor rund 300 Jahren aussah. Gemeinsam mit einem erwachsenen Begleiter entdecken die jungen Besucher spielerisch höfische Sitten und begeben sich als kleiner Hofstaat auf Spurensuche durch das Barockschloss. Die Führungen finden am Sonntag von 11 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr statt. Tickets kosten 12 Euro pro Kind und Erwachsenem.

Bei den Kostümführungen auf Schloss Moritzburg erkunden Kinder in historischen Gewändern die Welt des sächsischen Hofes. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Literarischer Spaziergang durch Striesen

Dresden - Literatur unter freiem Himmel: Die Schriftstellerinnen Dorothea Dieckmann und Uta Hauthal laden am Sonntag zu einem literarischen Spaziergang durch Striesen ein. An verschiedenen Stationen lesen sie aus ihren Werken und verbinden Geschichten über Kindheit, Erinnerungen und Reisen in die Vergangenheit mit den Orten, an denen sie spielen. Dorothea Dieckmann präsentiert Auszüge aus ihrem noch unveröffentlichten Manuskript "Tagediebe", während Uta Hauthal Passagen aus ihrem aktuellen Roman "Dresden am Meer" vorstellt. So entsteht ein besonderer Rundgang, bei dem Literatur und Stadtgeschichte miteinander verschmelzen. Treffpunkt ist am Sonntag um 14 Uhr an der Ecke Bärensteiner Straße/Altenberger Straße. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Vom Historiendrama zum DDR-Kultfilm

Dresden - Warum wurde die Fernsehreihe "Sachsens Glanz und Preußens Gloria" zu einem der bekanntesten Mehrteiler der DDR? Dieser Frage geht Historiker Dr. Thomas Beutelschmidt bei einem Vortrag im Kraszewski-Museum nach. Er beleuchtet die Entstehung des aufwendig produzierten Historienfilms und zeigt, welche Rolle das Fernsehen in der späten DDR spielte. Der Vortrag richtet sich an Film- und Geschichtsinteressierte und bietet spannende Einblicke in eines der erfolgreichsten TV-Projekte der 1980er Jahre. Beginn ist am Sonntag um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Im Kraszewski-Museum gibt ein Vortrag spannende Einblicke in die Entstehung der DDR-Fernsehreihe "Sachsens Glanz und Preußens Gloria". (Archivfoto) © Ove Landgraf