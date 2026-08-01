Spanische Vibes in Dresden: Damit überraschte Álvaro Soler seine Fans in der Jungen Garde

Dresden - Während das Konzert in Hannover wegen Orkanböen abgesagt werden musste, hatten die Dresdner am Freitagabend in der Jungen Garde wesentlich mehr Glück: Nach zwei kurzen, aber doch recht heftigen Regenschauern feierten zahlreiche Álvaro-Soler-Fans gemeinsam mit ihrem Idol eine waschechte Fiesta grande!

Álvaro Soler (35) verzauberte die Konzertgäste nicht nur mit seiner Stimme, sondern auch mit seiner humorvollen Art. © Petra Hornig

Neben vielen altbekannten Gute-Laune-Hits wie "Sofía", "El Mismo Sol", "La Cintura" oder "Solo Para Ti" aus früheren Alben, präsentierte der Sänger gemäß seiner "El Camino"-Tour auch Lieder seines neuen Albums.

Und die sind, im Gegenzug zur Musik aus vergangenen Zeiten, wesentlich nachdenklicher. Vielleicht auch deshalb wollte Soler sie nicht allein performen und sang "Lo Que Pasó, Pasó" (zu Deutsch "Was passiert ist, ist passiert") gemeinsam mit drei Bandkollegen.

Relativ zum Schluss des anderthalbstündigen und mit 30 Minuten Verspätung begonnenen Konzerts gab es für das Publikum noch eine "kleine Überraschung", die er bereits im TAG24-Interview angekündigt hatte.

Für die Performance der Ballade "El Jardín De Los Recuerdos" ("Garten der Erinnerung") holte der 35-Jährige den 14-jährigen Fabio auf die Bühne. Der Leipziger mit venezolanischen Wurzeln war dieses Jahr bei "The Voice Kids" im Team des spanisch-deutschen Jurors.

Dass die beiden nicht nur aufgrund ihrer Herkunft ein perfektes Match sind, konnten an diesem Abend auch die Zuschauer in der Jungen Garde spüren.