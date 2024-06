Sonne satt: Sieben Wochenend-Tipps für Dresden und Umland!

Dresden - Zum Wochenende erwarten uns hochsommerliche Temperaturen. Perfekt für einen Ausflug ins Grüne oder Blaue. Falls die Sonne zu sehr prasselt, sucht Euch bitte ein schattiges Plätzchen. Aber bleibt nicht zu Hause - Ihr könntet eine Menge verpassen! Am Samstag gibt es in unserer Region viel zu erleben. Für Ausflugsfreudige haben wir spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht. Viel Spaß!

Dresden - Mit Volldampf durch den Park: Die Dresdner Parkeisenbahn lässt Kinderaugen größer werden und auch mancher Erwachsener wird wieder zum Kind. Der Zustieg kann an fünf Bahnhöfen erfolgen. Dass hier fasst alle Tätigkeiten rund um die kleine Liliput-Eeisenbahn von Kindern ausgeführt werden, verleiht der Parkeisenbahn einen besonderen Charme. Rundfahrten am Wochenende von 10.30 bis 18 Uhr. Tickets: 7/4,50 Euro. Infos unter dresdner-parkeisenbahn.de

Rochsburg - Im Burghof von Schloss Rochsburg findet am Samstag ein Open-Air des Mittelsächsischen Kultursommers statt. Ab 20 Uhr steigt die Irische Nacht mit keltischen Klängen & Irish Folk von "Garlic & Onions" und "The Reel Chicks and Family". Einlass: ab 18.30 Uhr, Tickets: 18 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkasse. Infos: miskus.de/irische-nacht