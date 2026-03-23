7 Tipps, falls Ihr am Sonntag noch nichts vorhabt!

Wer am Sonntag etwas Schönes unternehmen will, ist bei unseren Tipps für Dresden und Umgebung genau richtig.

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Die Temperaturen für den Sonntag können sich sehen lassen. Auch die Sonne soll durchkommen - der perfekte Anlass für Ausflüge in und um Dresden.

"Mitten in Europa"-Konzert

Dresden - Mit dem Konzert "Mitten in Europa" feiert die Dresdner Bläserphilharmonie mit der Postmusik Salzburg am Sonntag ab 11 Uhr im Kulturpalast (Schloßstr. 2) ihr 35. Jubiläum der Städtepartnerschaft. Was könnte diese Verbindung besser ausdrücken als die Musik? Die beiden renommierten Orchester laden zu einer musikalischen Reise quer durch Europa und darüber hinaus ein. Tickets: ab 20 Euro. Infos unter: kulturpalast-dresden.de

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Im Kulturpalast findet am Sonntag ein tolles Konzert der Dresdner Bläserphilharmonie statt. © Sebastian Kahnert

Kinderkino

Dresden - Am Sonntag ab 11 Uhr gibt's im Lingnerschloss (Bautzner Str. 132) ein Kinderkino. Geschichtenerzähler Kurt Kräß ist mit seinem Kistentheater zu Gast. Die Zuschauer lernen den kleinen Sumpfstapfer und seine Freunde kennen. Zudem gibt es wunderbare Animationsfilme und Gedichte zu erleben, in denen Tiere eine Hauptrolle spielen. Zum Abschluss werden gemeinsam lustige Tierfiguren gezeichnet. Eintritt: Kinder 3 Euro, Erwachsene 5 Euro. Reservierung unter: [email protected] oder Tel. 0179/234 00 24. Infos unter: lingnerschloss.de

Anstelle einer Leinwand erleben die Kinder am Sonntag mal ein Kistentheater. (Symbolfoto) © 123rf/serhiibobyk

Modellbahn-Schau

Dresden - Die Frühjahrsausstellung im Modellstraßenbahnclub (Hamburger Str. 29) findet am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 17 Uhr, statt. Eintritt: 2/1 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei. Infos unter: dresdner-modellstrassenbahnclub.de

Im Modellstraßenbahnclub findet derzeit die Frühjahrsausstellung statt. (Archivfoto) © Sven Ellger

Stolpen - In genau zwei Wochen ist Ostern! Wieso also nicht jetzt schon mal in Stimmung kommen? Auf dem Ratags-Erlebnishof erwarten Euch am Sonntag tolle Livemusik, Kinderschminken, Basteleien, eine große Tombola und vieles mehr. Für leckere Getränke und Speisen wird ebenfalls gesorgt. Das Fest ist perfekt für Groß und Klein, der Eintritt ist frei. Infos unter: ratags.de

Auf dem Ratags-Erlebnishof findet ein erlebnisreiches Osterfest statt. (Symbolfoto) © 123rf/naturetron

Kamenzer Würstchenmarkt

Kamenz - Im Zentrum der Lessingstadt gibt es am Sonntag viel zu sehen. Auf dem Kamenzer Würstchenmarkt habt Ihr die Chance, viele lokale Produkte zu ergattern und tolle Leckereien in der Sonne zu genießen. Zudem wird es auch einen Ladies- und Kinderflohmarkt, eine Spielstraße und eine Bühne mit brillanten Live-Auftritten geben. Wer also Lust hat, ein bisschen herumzuschlendern und die Seele baumeln zu lassen, ist hier genau richtig. 11 bis 18 Uhr, Infos unter: kamenzer-wuerstchen.com

Lust auf lokale Leckereien? © 123rf/mariusz_prusaczyk

Frühlingserwachen mit Ostermarkt

Zabeltitz - Passend zur kommenden Osterzeit sorgt auch das Alte Schloss am Zabeltitzer Barockgarten für die richtige Frühjahrsstimmung. Auf dem tollen Areal warten Kunsthandwerk, Frühjahrsfloristik und weitere tolle Überraschungen auf Euch. Für die kleinen Gäste gibt es eine Osterbäckerei und weitere kreative Mitmachaktionen. Das Bauernmuseum Zabeltitz und die St. Georgen-Kirche warten ebenfalls auf neugierige Besucher. Eintritt zum Markt frei, Infos unter: grossenhain.de

Das Alte Schloss am Zabeltitzer Barockgarten stimmt ebenfalls auf die Osterzeit ein. (Archivfoto) © Petra Hornig

tjg.familiensonntag

Mit Spiel, Spaß und Bastelei können sich Kinder im tjg austoben. (Symbolfoto) © 123RF/dzmitryskazau