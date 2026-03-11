Schlosshof wird zur Bühne und weckt Erinnerungen an DDR-Sommer
Dresden - Neue Liebe - neues Theater-Event. Vom 19. Juni bis 12. Juli lädt zum ersten Mal das Radeberger Sommertheater ins Schloss Klippenstein ein. An vier langen Wochenenden (Donnerstag bis Sonntag) wird das Areal für rund 300 Besucher bespielt - in der Hauptsache vom Radeberger Biertheater, allerdings mit einem untypischen Genre. Statt Schenkelklopfer kommen Hits auf die Bühne.
Auf dem Programm steht an zehn Abenden (25.-28. Juni, 2.-5./9./12. Juli) das Schlagermusical "Eine neue Liebe ist ...", ein von Thomas Böttcher (60) bearbeitetes Stück.
"Es entführt das Publikum auf einen Campingplatz auf Rügen und weckt Erinnerungen an DDR-Sommer voller Jugendliebe, vergessener Farbfilme und Spuren im Sand", so Böttcher.
Vier Gastspiele runden das Open Air ab, das mit der Rock'n'Roll-Show der Firebirds eröffnet wird. Am 21. Juni lädt die Dixieland-Band Lamarotte zum Frühschoppen ein, am 10. Juli gastieren Jürgen Haase (67) und Peter Kube (69) mit der Comödien-Produktion "Zwei Genies am Rande des Wahnsinns", am 11. Juli die Herkuleskeule mit "Leise flehen meine Glieder" im Schlosshof.
"In diesem Sommer öffnet sich ein neues Kapitel unserer Kulturgeschichte. Die Open-Air-Bühne steht für das lebendige Miteinander in Radeberg", freut sich OB Frank Höhne (parteilos).
In den nächsten Jahren soll sich das Sommertheater etablieren. Die überdachte Bühne und die teilweise beschirmten Plätze bieten Schutz bei Regen. Programminfos/Tickets (ab 33 Euro) gibt es online unter: www.radeberger-sommertheater.de
Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig, Foto Koch