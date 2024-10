Startschuss ins Wochenende: Das sind unsere Tipps

TAG24 hat Tipps für Samstag, den 12. Oktober in Dresden und Umgebung für Euch herausgesucht. Wo könnt Ihr was erleben.

Von Dana Peter

Dresden - Der goldene Oktober nimmt leise Abschied: Zum Wochenende sinken die Temperaturen wieder auf unter 15 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit hält sich in Grenzen, einem Ausflug mit Familie und Freunden steht also nichts im Wege. Was lässt sich am Sonnabend in unserer Region erleben? Wir haben spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht.

Elektronikbörse

Dresden - Die 21. Amateurfunk-, Rundfunk- und Elektronikbörse findet am Sonnabend von 9 bis 15 Uhr im Haus der Presse (Ostra-Allee 20, Erdgeschoss) statt. Rund 60 Aussteller, Sammler und Händler zeigen und verkaufen alles rund um alte Rundfunkgeräte, Amateurfunkgeräte, Rundfunk- und Funktechnik, Elektronik, Ersatzteile, Literatur, Zubehör sowie Computer. Selbst gebrauchte PCs und Laptops finden hier neue Besitzer. Besucher können ihre "technischen Antiquitäten" auch schätzen lassen oder Hilfe bei technischen Problemen finden. Eintritt frei. Infos unter areb.de

Im Haus der Presse dreht sich alles rund ums Rundfunkgerät. Aber auch gebrauchte PCs und Laptops finden hier neue Besitzer. © 123RF/deagreez

Salutschießen

Königstein - Das Schießen aus einem wertvollen Original der Festung Königstein, der "Starken Auguste", ist am Sonnabend von 14.30 bis 16 Uhr im Freigelände zu erleben. Die Kanone, eine 24-pfündige Halbe Kartaune, gehörte einst zur Artillerie der Festung und ist über 300 Jahre alt. Ein Museumsstück und schweres Geschütz dieser Art live in Aktion zu erleben – das ist einmalig in Deutschland. Die Kanonenschüsse sind sehr laut: Wer geräuschempfindlich ist, Gehörschutz-Kopfhörer oder Ohropax mitbringen. Festungs-Eintritt: 15 Euro, 12 Euro ermäßigt. Infos unter festung-koenigstein.de



Die Kanonenschüsse sind recht laut. Mit Ohropax oder Gehörschutz-Kopfhörern seid Ihr gut beraten. © Marko Förster

Meißner Elbeflohmarkt

Meißen - Am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr steigt auf dem Elbeparkplatz in Meißen einer der schönsten Flohmärkte Sachsens. Der Markt liegt direkt an der Elbe, unterhalb der Altstadtbrücke und man hat einen fantastischen Blick auf die Albrechtsburg. Dieses wunderbare Ambiente lässt Trödelfans aus der ganzen Region auf ihre Kosten kommen. Eintritt frei. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Infos unter: sachsenmaerkte.de



Florian-Messe

Dresden - Die Messe "Florian" ist eine Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz. Sie versammelt die Branche aus den Bereichen Feuerwehr, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz. Gezeigt werden die neueste Feuerwehr- und Rettungstechnik - unter anderem modernste Fahrzeuge, Ausstattungen, Schutzbekleidung, Löschsysteme, IT- und Kommunikationslösungen sowie Hochwasserschutzsysteme. Am Sonnabend und Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Messe-Ticket kostet 12 Euro, ermäßigt 5 Euro. Infos unter: messe-florian.de



Die Messe "Florian" versammelt die Branche aus den Bereichen Feuerwehr, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz. © Sebastian Kahnert/dpa

Filmfest

Dresden - Im Rahmen des Dresdner Kinderfilmfestivals "Kinolino" (bis 20. Oktober) laufen auch am Sonnabend und Sonntag Lang- und Kurzfilme an mehr als 20 Orten in Dresden und Umgebung. Mit dabei sind unter anderem das Zentralkino, Programmkino Ost und das Museumskino in den Technischen Sammlungen. Die Zuschauer erwartet ein Mix aus aktuellen Kinofilmen und beliebten Klassikern. Der Eintritt variiert je nach Veranstaltungsort. Programm unter kinolino.de



Am Dresdner Kinderfilmfestival "Kinolino" sind mehr als 20 Orte beteiligt, darunter auch die Technischen Sammlungen. © Steffen Füssel

Dresdner Rummel

Dresden - Auf dem Volksfest-Gelände an der Pieschener Allee ist wieder Rummelzeit. Auf Dresdens ältestem Volksfest locken ein Dutzend Fahrgeschäfte, Schießbuden, Greifer-Automaten und vieles mehr. Gegrilltes, frisch Gezapftes, gebrannte Mandeln oder Softeis machen den Ausflug auch kulinarisch zum Erlebnis für die ganze Familie. Sonnabend und Sonntag ab 14 Uhr geöffnet. Infos unter: rummel-dresden.de



Herbst ist Rummelzeit. An der Pieschener Allee ist am Wochenende ab 14 Uhr geöffnet. © Christian Juppe

Kürbishausen

Der Freitaler Freizeitpark "Oskarshausen" lockt unter dem Motto "Kürbishausen" die Besucher an. © Stefan Häßler