Sternekoch und Sommelier wollen SemperOpernball mit neuem Konzept verzaubern

Koch Stefan Hermann und Sommelier Jens Pietzonka verköstigen am 7. Februar 1900 Gäste beim SemperOpernball - mit einem neuen Gastro-Konzept.

Von Katrin Koch

Dresden - Sie waren schon einmal acht Jahre lang (2007-2015) ein "Dreamteam" im ehemaligen Sterne-Restaurant "bean & beluga": Koch Stefan Hermann (54, heute "Villa Sorgenfrei") und Sommelier Jens Pietzonka (52). Nun verköstigt das Erfolgs-Duo am 7. Februar 1900 Gäste beim SemperOpernball - mit einem neuen Gastro-Konzept, das hoffentlich allen schmeckt.

Stefan Hermann (54, l.) und Jens Pietzonka (52) wollen die Gäste des SemperOpernballs mit Speis und Trank verwöhnen. © Eric Münch Der Grundgedanke: weg von behäbigen Menüs, hin zu offenen Angeboten an 14 Speise- und Getränkebars mit Stehtischen. "Nur noch die etwa 120 Gäste an den zehn bis zwölf VIP-Tischen im Opernsaal bekommen ein 3-Gänge-Menü serviert", so Hermann. Seine 30-köpfige Küchencrew bereitet für die Gäste mit den teuersten Karten (bis 2495 Euro) Forelle mit Karamansi (Mini-Orange) und Kopfsalat, Feines vom Kalb mit Kürbisstampf und ein Tonkabohnen-Zwetschgenröster-Dessert zu. Die Gäste in den Seitenflügeln und Logen bekommen auf einem Teller Fingerfood-Appetithäppchen. "Neu ist, dass jeder Sitzplatzgast ein Säckchen mit drei Jetons im Wert von insgesamt 50 Euro erhält, mit dem er sich seine Speisen an den Bars selbst auswählen kann", erklärt Hermann. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Sonntag was erleben? Das geht heute in Dresden und Umgebung ab Das Angebot reicht dort von Bratwurst mit Brötchen (5 Euro) über einen Vesperteller (20 Euro) bis zum Hummersalat mit Avocado (30 Euro).

Blick auf die eingedeckten VIP-Tische vor der Bühne. © Eric Münch

Getränkepauschale für 99 Euro

Auf der Getränkekarte des Balls stehen auch zwei Sekte von Schloss Wackerbarth. © Thomas Türpe Die passenden Weine suchte Pietzonka auch bei den sächsischen Winzern Karl Friedrich Aust und Martin Schwarz aus. "Schloss Wackerbarth hat uns extra für den Opernball einen Blaufränkisch-Rotwein ausgebaut - in einem 228-Liter-Fass. Die knapp 300 Flaschen werden für je 89 Euro angeboten", so Pietzonka, der nach dem Schließen seiner Dresdner "Weinzentrale" seit November als Gastro-Manager für das 5-Sterne-Superior-Hotel "Bei Schumann" in Kirschau arbeitet. Die Gäste an Tischen und in den Logen können für 99 Euro pro Person eine Getränkepauschale buchen (stefanhermann.info). Dresden Veranstaltungen & Freizeit Auf der Spur des Drachens: Hier ist in und um Dresden am Samstag was los Insgesamt rücken Hermann & Pietzonka mit 230 Mitarbeitern, 10.000 Gläsern, 500 Flaschen Champagner (ab 130 Euro/0,7-Liter-Flasche), 5000 Flaschen Wein und Sekt, 100 Kilo Lachs, 500 Austern, 100 Kilo Currywurst und 50 Kilo Kalb an.

Demnächst locken weitere Ballnächte

Im Meißner Burgkeller spielt die Gala-Band Fridtjof Lauber zur Ballnacht auf. © Foto Koch Wer beim SemperOpernball in Schwung gekommen ist, kann im März gleich weitertanzen. Hoch über den Dächern von Meißen findet am 8. März die mittlerweile 11. Meißner Ballnacht im Hotel Burgkeller mit Moderator und "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (60) statt. Gastgeber sind die Hoteliers Tessa (57) und Andreas Barth (60), zu den Stammgästen gehören sowohl OB Olaf Raschke (61) als auch MDR-Moderatorin Uta Bresan (59). Tickets ab 299 Euro.

Die Paare mit den verrücktesten Hüten werden auf dem Hutball prämiert - 2024 gehörten Sven Mireider und Isabell Hänsel zu den glücklichen Gewinnern. © PR/Michael Schmidt