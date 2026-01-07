Sternsinger machen Staatskanzlei in Dresden zur Konzertbühne

Dresden - Sternsinger aus den Bistümern Dresden-Meißen und Görlitz haben die Staatskanzlei in Dresden zur Konzertbühne gemacht.

Sternsinger stehen in der Sächsischen Staatskanzlei in der Kuppelhalle auf einer Treppe. © Robert Michael/dpa

In der Kuppelhalle konnten rund 300 Mädchen und Jungen ihre Stimmen am Mittwoch bestens zur Geltung bringen.

Da der eigentliche Hausherr der Staatskanzlei - Regierungs-Chef Michael Kretschmer (50, CDU) - bei einem Auswärtstermin weilte, wurden die Sternsinger von den drei CDU-Ministerinnen seines Kabinetts empfangen: Regina Kraushaar (61, Infrastruktur und Landesentwicklung), Barbara Klepsch (60, Kultur und Tourismus) und Constanze Geiert (49, Justiz).