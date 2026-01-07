Sternsinger machen Staatskanzlei in Dresden zur Konzertbühne
Dresden - Sternsinger aus den Bistümern Dresden-Meißen und Görlitz haben die Staatskanzlei in Dresden zur Konzertbühne gemacht.
In der Kuppelhalle konnten rund 300 Mädchen und Jungen ihre Stimmen am Mittwoch bestens zur Geltung bringen.
Da der eigentliche Hausherr der Staatskanzlei - Regierungs-Chef Michael Kretschmer (50, CDU) - bei einem Auswärtstermin weilte, wurden die Sternsinger von den drei CDU-Ministerinnen seines Kabinetts empfangen: Regina Kraushaar (61, Infrastruktur und Landesentwicklung), Barbara Klepsch (60, Kultur und Tourismus) und Constanze Geiert (49, Justiz).
Es handelt sich um einen katholischen Brauch rund um den Dreikönigstag.
Titelfoto: Robert Michael/dpa