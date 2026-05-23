23.05.2026 11:30 Verdammt! Matthias Reim bringt "Junge Garde" zum Beben

Matthias Reim (68) brachte die rappelvolle "Junge Garde" in Dresden bei sommerlichen Temperaturen am Freitag zum Beben.

Von Ronny Klein

Dresden - Verdammt, er liebt Dresden einfach! Und Dresden liebt ihn! Was war das für ein starker Auftakt in den Dresdner Open-Air-Sommer am Rande des Großen Gartens. Matthias Reim (68) brachte die rappelvolle "Junge Garde" bei sommerlichen Temperaturen am Freitag zum Beben. Und bespaßte nebenbei noch Hunderte Wiesengäste, die den Sound auf Decken im Umfeld genossen.

Schwarze Klamotten, Kreuzkette um den Hals: Matthias Reim (68) sorgte für Mega-Stimmung in der ersten lauen Sommernacht des Jahres. © Petra Hornig Das Konzert war anders als andere. Denn Reim (ganz in Schwarz gekleidet) hämmerte nicht wahllos durch sein persönliches Musikarchiv, sondern startete mit zehn Songs seines allerersten Albums. Das sorgte 1990 für Furore, wobei der Blondschopf verriet, dass er nach seinem Mega-Erfolg "Verdammt ich lieb' dich" von der Plattenfirma schon beinahe zum Album gedrängt worden war: "Ich hatte dafür wirklich nur sechs Wochen Zeit." Und so spielte er das Album in genau der Reihenfolge ab, wie es vor 36 Jahren auf Schallplatte mit A- und B-Seite erschienen war. Ungewöhnlich, aber saucool. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Purple Disco Machine & Matthias Reim: Dresdens heißer Start ins Pfingstwochenende Dass der Chartstürmer mittlerweile Generationen verbindet, zeigte die bunte Gästemischung. Vermehrt natürlich Leute jenseits der 40, stramme Herren im Camp-David-Polo, allerdings auch Teenager im weißen Fanshirt (Aufdruck: "I love Matze").

Tochter Leonie (18) und Mama Nicole (43) genossen als echte Reim-Fans den Abend gemeinsam, waren textsicher und tanzfreudig. © privat

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Matthias Reim schwärmte immer wieder von Dresden und dem genialen Wetter