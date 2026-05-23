Purple Disco Machine im Zwinger: Das musst Du zum Konzert-Marathon wissen
Dresden - Von Freitag bis Montag sorgt der Dresdner DJ Tino Piontek (46), besser bekannt als Purple Disco Machine, im Zwinger Dresden für ausgelassene Stimmung. TAG24 hat die wichtigsten Infos rund um das ausverkaufte Event für dich zusammengefasst.
Vier Abende lang verwandelt sich der historische Innenhof im Herzen Dresdens in eine außergewöhnliche Open-Air-Location, in der barocke Kulisse und moderner Disco-Sound aufeinandertreffen.
Damit die Anreise zum Konzert möglichst reibungslos verläuft, empfiehlt der Veranstalter ausdrücklich die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, da rund um den Zwinger nur sehr begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Besonders gut erreichbar ist das Gelände über die Haltestellen Postplatz sowie Theaterplatz. Nach den Konzerten wird der Takt der Bahnen zusätzlich verdichtet.
Wer dennoch mit dem Auto anreist, findet im Umfeld mehrere ausgewiesene Parkmöglichkeiten. Dazu zählen der Parkplatz am Volksfestgelände sowie die Parkhäuser an der Kleinen Brüdergasse, am Altmarkt und an der Semperoper. Für Menschen mit Behinderung steht zudem eine stark begrenzte Anzahl an Stellplätzen an der Ecke Sophienstraße/Chiaveriegasse zur Verfügung.
Ergänzend dazu bieten die Park-&-Ride-Plätze an den Autobahnabfahrten Dresden-Neustadt (A4) auf der Washingtonstraße sowie Dresden-Gorbitz (A17) eine gute Alternative, um das Auto außerhalb der Innenstadt abzustellen und bequem mit dem ÖPNV weiterzufahren.
Einlass ist um 18 Uhr am Eingang Semperbau
Der Einlass zur Veranstaltung erfolgt ab 18 Uhr ausschließlich über den Theaterplatz am Eingang Semperbau.
Es wird empfohlen, lediglich das Nötigste mitzuführen - etwa Handy, Schlüssel und Geldbörse.
Denn für den sicheren und reibungslosen Ablauf gelten klare Sicherheitsbestimmungen: Taschen dürfen maximal DIN-A4-Größe haben, größere Rucksäcke sind nicht erlaubt. Ebenso untersagt sind professionelle Kameras mit Wechselobjektiven, Helme, Regenschirme, Stühle sowie sonstige sperrige Gegenstände. Auch Glasflaschen, Dosen, Drohnen, Waffen und Fahnen sind nicht gestattet.
Vor Ort wird für das leibliche Wohl gesorgt sein, daher dürfen auch keine eigenen Speisen und Getränke mitgebracht werden.
Zudem dürfen Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre das Konzert nur in Begleitung einer volljährigen Person besuchen. Ist diese nicht erziehungsberechtigt, ist zusätzlich eine unterschriebene Vollmacht eines Erziehungsberechtigten erforderlich.
Ab 20 Uhr startet dann das Konzert.
Titelfoto: Bildmontage: Uli Deck/dpa, Thomas Türpe