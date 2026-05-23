Purple Disco Machine im Zwinger: Das musst Du zum Konzert-Marathon wissen

Dresden - Von Freitag bis Montag sorgt der Dresdner DJ Tino Piontek (46), besser bekannt als Purple Disco Machine , im Zwinger Dresden für ausgelassene Stimmung. TAG24 hat die wichtigsten Infos rund um das ausverkaufte Event für dich zusammengefasst.

Der Dresdner Tino Piontek (46), besser bekannt als DJ Purple Disco Machine, tritt viermal in seiner Heimatstadt auf. (Archivbild) © Uli Deck/dpa

Vier Abende lang verwandelt sich der historische Innenhof im Herzen Dresdens in eine außergewöhnliche Open-Air-Location, in der barocke Kulisse und moderner Disco-Sound aufeinandertreffen.

Damit die Anreise zum Konzert möglichst reibungslos verläuft, empfiehlt der Veranstalter ausdrücklich die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, da rund um den Zwinger nur sehr begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Besonders gut erreichbar ist das Gelände über die Haltestellen Postplatz sowie Theaterplatz. Nach den Konzerten wird der Takt der Bahnen zusätzlich verdichtet.

Wer dennoch mit dem Auto anreist, findet im Umfeld mehrere ausgewiesene Parkmöglichkeiten. Dazu zählen der Parkplatz am Volksfestgelände sowie die Parkhäuser an der Kleinen Brüdergasse, am Altmarkt und an der Semperoper. Für Menschen mit Behinderung steht zudem eine stark begrenzte Anzahl an Stellplätzen an der Ecke Sophienstraße/Chiaveriegasse zur Verfügung.

Ergänzend dazu bieten die Park-&-Ride-Plätze an den Autobahnabfahrten Dresden-Neustadt (A4) auf der Washingtonstraße sowie Dresden-Gorbitz (A17) eine gute Alternative, um das Auto außerhalb der Innenstadt abzustellen und bequem mit dem ÖPNV weiterzufahren.