2025 noch extrem präsent in Dresden: Wo bleibt die Karierte Katze in diesem Jahr?
Dresden - Still ist es im Park des Japanischen Palais. Und so wird es im Sommer auch bleiben. Denn in diesem Jahr findet das Kulturfestival "Karierte Katze" nicht statt! Weder Konzerte noch Aktionen sind im idyllischen Areal geplant.
Das bestätigten sowohl der Hausherr, der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), als auch Veranstalter Markus Alexander Richter ("spectra NEO"), der 2024/25 das Kulturfestival "Karierte Katze" ausrichtete.
"Der Vertrag zwischen Freistaat und Veranstalter wurde im Juni einvernehmlich beendet", teilt der SIB mit. "Das wirtschaftliche Grundrauschen von Hauptsponsoren fehlte. Nur damit ist ein Festival möglich. Wir haben in diesem Jahr die finanzielle Schlacht verloren", so Richter.
Behalten hat er seine Vision. "Ich würde gern das Festival fortführen, vielleicht mit einer Finanzierung über Crowdfunding, denn das Spendeneinwerben vor Ort wird immer schwieriger und Sponsoren rarer. Deshalb muss sich das Festival neu ausrichten."
Vom Künstlerischen Leiter Holger John, der 2025 unter anderem Conchita Wurst und die Band MiA. nach Dresden holte, hat sich Richter getrennt.
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"Palais Sommer"-Chef Jörg Polenz peilt "Katzen-Comeback" in 2027 an
Rückblick: 2021 musste sich das kostenfreie Kulturfestival "Palais Sommer" vom Areal des Japanischen Palais verabschieden. Der Park wurde vom Freistaat zur Nutzung neu ausgeschrieben.
Der als Slam-Veranstalter bekannte Thomas Jurisch (53) gewann die Ausschreibung - und gab nach zwei "Kultursommern" aus wirtschaftlichen Gründen auf.
Der "Palais Sommer" etablierte sich indes erfolgreich auf dem Neumarkt und im Alaunpark. Das Areal wurde erneut ausgeschrieben - Richter unterzeichnete den Vertrag mit dem SIB für den Zeitraum von 2024 bis 2028.
Ausblick: "Palais Sommer"-Chef Jörg Polenz (62) hat seinen Festival-Geburtsort nie aus den Augen verloren: "Wir werden mit dem SIB sicher in Gespräche für 2027 eintreten."
Titelfoto: Bildmontage: Stefan Häßler, Eric Münch