2025 noch extrem präsent in Dresden: Wo bleibt die Karierte Katze in diesem Jahr?

Dresden - Still ist es im Park des Japanischen Palais. Und so wird es im Sommer auch bleiben. Denn in diesem Jahr findet das Kulturfestival "Karierte Katze" nicht statt! Weder Konzerte noch Aktionen sind im idyllischen Areal geplant.

Kultur für lau an lauen Abenden - diese Idee ging (vorerst) nicht mehr auf. © imago/ddbd

Das bestätigten sowohl der Hausherr, der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), als auch Veranstalter Markus Alexander Richter ("spectra NEO"), der 2024/25 das Kulturfestival "Karierte Katze" ausrichtete.

"Der Vertrag zwischen Freistaat und Veranstalter wurde im Juni einvernehmlich beendet", teilt der SIB mit. "Das wirtschaftliche Grundrauschen von Hauptsponsoren fehlte. Nur damit ist ein Festival möglich. Wir haben in diesem Jahr die finanzielle Schlacht verloren", so Richter.

Behalten hat er seine Vision. "Ich würde gern das Festival fortführen, vielleicht mit einer Finanzierung über Crowdfunding, denn das Spendeneinwerben vor Ort wird immer schwieriger und Sponsoren rarer. Deshalb muss sich das Festival neu ausrichten."

Vom Künstlerischen Leiter Holger John, der 2025 unter anderem Conchita Wurst und die Band MiA. nach Dresden holte, hat sich Richter getrennt.