Von Jahr zu Jahr werden es mehr: Rekordzahl an Elbeschwimmern stürzt sich in die Fluten

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2368 Menschen haben sich beim 29. Elbeschwimmen in Dresden in die Fluten gestürzt.

Von Birgit Zimmermann

Dresden - Bunt kostümiert oder klassisch in Badesachen - genau 2368 Menschen haben sich nach Veranstalterangaben am Sonntag beim 29. Elbeschwimmen in Dresden in die Fluten gestürzt. Das sei ein neuer Rekord für das Traditionsevent, sagte Cheforganisator Daniel Baumann.

Mehr als 2300 Menschen wurden gezählt, die sich am Sonntag in die Elbe wagten.
Mehr als 2300 Menschen wurden gezählt, die sich am Sonntag in die Elbe wagten.  © Frank Hammerschmidt/dpa

Von Jahr zu Jahr machen mehr Menschen mit. Bei der ersten Auflage 1998 waren es gerade einmal 70. Woran liegt die steigende Beliebtheit? "Ich kann es nicht sagen", meinte Baumann.

"An zu viel Werbung jedenfalls nicht. Die Leute sind einfach begeistert. Das Format kommt gut an."

Der älteste Teilnehmer sei ein 89 Jahre alter Mann gewesen.

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"Der jüngste war ein anderthalbjähriges Kind, das auf dem Rücken der Eltern mitgeschwommen ist", berichtete Baumann.

Die Schwimmerinnen und Schwimmer legten bei 23 Grad Wassertemperatur eine Strecke von 3,5 Kilometern mit der Strömung zurück.

Das extreme Niedrigwasser in der Elbe sei dabei kein Problem gewesen, sagte Baumann.

Manche nahmen kostümiert am Elbeschwimmen teil.
Manche nahmen kostümiert am Elbeschwimmen teil.  © Frank Hammerschmidt/dpa
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"Wir hatten zwar nur 55 Zentimeter Pegel. Aber Pegel ist nicht gleich Wassertiefe. Da muss man nochmal 1,50 Meter draufrechnen. Wir hatten also ungefähr zwei Meter Wassertiefe."

Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa

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