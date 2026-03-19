Von Lindenberg bis Zander: 100. Ausstellung im "Kastenmeiers"

Dresden - Jubiläum im "Kastenmeiers": Seit dem Wochenende ist die 100. Kunstausstellung im Lokal von Promi-Wirt Gerd Kastenmeier (56) im Hotel Kempinski zu sehen. Der Radebeuler Grafiker Steffen Schuster zeigt seine spannend verfremdeten Arbeiten, die Acryl-Malerei, Fotografie und digitale Kunst vereinen.

Steffen Schuster (42) vor einem seiner Bilder, das den verfremdeten Times Square in New York zeigt. © Thomas Türpe

Die erste Ausstellung fand 2010 statt - damals war das "Kastenmeiers" ein reines Fischrestaurant, das noch im Kurländer Palais auftafelte. Der erste Künstler stellte seine Porträts von Gorbatschow, Dalai Lama & Co. unter dem geheimnisvollen Namen "NoName" aus - dahinter verbarg sich Erik Born, der das Restaurant auch in Sgraffito-Technik "ausgemalt" hatte.

Dank der Galerie Walentowski stellten sogar Promis wie Udo Lindenberg und Frank Zander aus. Porträts von Weltstars wie Stevie Wonder oder Janet Jackson zeigte deren Hausfotograf Eddie Wölfl, der kurz nach seiner Dresden-Schau 2016 verstarb.

"Die Mehrzahl der Künstler kommt jedoch aus Sachsen", so Kastenmeier. "Einige wenige haben sogar zweimal ausgestellt."