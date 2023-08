Vor 30 Jahren gegründet: Moritzburg Festival startet in neuer Formation

Moritzburg - Sind zwar staatliche und städtische Bühnen wie immer in der Sommerpause, lässt sich von einem kulturellen Sommerloch in Dresden und Umgebung schon längst nicht mehr sprechen. Dass es so ist, liegt zum guten Teil am Moritzburg Festival, 1993 gegründet, das am Freitag, dem 4. August, beginnt und bis zum 20. August geht.