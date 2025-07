Vor seinem Auftritt bei Schlössernacht: Exil-Brite holt sich Inspiration aus Zeitung

Dresden - Er ist Brite, wohnt aber 2seit dem Brexit in Frankreich und kommt liebend gern nach Deutschland: Julian Dawson (71) ist Europäer aus Überzeugung - und Gast der 15. Dresdner Schlössernacht am 19. Juli.

Singer-Songwriter Julian Dawson (71) gehört zu den Künstlern der Dresdner Schlössernacht am 19. Juli. © PR

Er bringt seine Gitarre mit und einige seiner rund 500 Songs, von denen er 250 auf 26 Alben verewigt hat. Die kann er natürlich nicht alle singen.

Aber: "Zum 70. Geburtstag 2024 habe ich mir ein Album geschenkt - und daraus spiele ich in Dresden sicher einige Songs", verrät Dawson. Eine Setliste aber gibt es nicht.

"Ich habe drei Auftritte zur Schlössernacht - sie werden alle verschieden sein. Denn ich mache mir viele Gedanken über die Welt, lese morgens Zeitung. Darauf reagiere ich mit meiner Songauswahl."

Dawsons bekanntester Hit "How can I sleep with you" schaffte es 1991 für zwölf Wochen in die deutschen Charts - und hoffentlich auch auf die Bühne vor Schloss Albrechtsberg (um 18, 20.15 und 21.45 Uhr).

Das Elbschloss kennt Dawson bereits. "Ich bin zwar das erste Mal bei der Schlössernacht, aber ich war schon auf Schloss Albrechtsberg - beim Literaturfest."