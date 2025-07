"Borsi-Beben" in Striesen: Beliebtes Stadtfest fällt Behörden-Bummelei zum Opfer

Dresden - Ein Straßenfest auf die Beine zu stellen, das ist mit den erhöhten Anforderungen an das Sicherheitskonzept mit möglichen Zufahrtssperren nicht einfacher geworden. Zudem beteiligt die Stadt die Veranstalter an den Kosten, wogegen sich die ersten wehren . Jetzt fällt der zunehmenden Bürokratie auch noch das beliebte Borsbergstraßenfest zum Opfer.

Alles in Kürze

Das mehrtägige Borsbergstraßenfest mit Bühnenprogramm und Livemusik hatte sich zum Höhepunkt für Jung und Alt auf der bekannten Einkaufsmeile entwickelt. © Händlerverein Borsi e.V.

Das "Borsi-Beben" in Striesen! Das mehrtägige Sommerfest hatte sich zum jährlichen Höhepunkt für Jung und Alt auf der bekannten Einkaufsmeile entwickelt, mehrere Tausend Besucher erfreuten sich am Bühnenprogramm mit Livemusik, an Aktionen von Künstlern und Gewerbetreibenden.

Doch nun macht sich Frust bei Anwohnern und Händlern breit, denn die vierte Ausgabe kann nicht stattfinden.

"Trotz frühzeitiger Organisation und vieler engagierter Vorbereitungen seitens unseres Händlervereins konnten wir bislang keine verbindlichen Rückmeldungen von den zuständigen Behörden erhalten, insbesondere nicht zu einem erforderlichen Sicherheitskonzept sowie möglichen Vorgaben der Polizei", teilt der ausrichtende Händlerverein "Borsi" (22 Mitglieder) mit.

Ihre schriftliche Veranstaltungsanzeige sei im April an vier Ämter und vier weitere Institutionen weitergeleitet worden, so Vereins-Chefin Annette Pfitzner (63, "Sinning Bürobedarf"). Doch außer dem Umweltamt hätte sich in den kommenden Wochen keiner zurückgemeldet.