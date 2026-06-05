Waldbad Weixdorf feiert 120. Geburtstag - mit besonderem Erinnerungsstück

Dresden - Große Sause an einer der ältesten Bade-Anlagen Dresdens : Das Waldbad Weixdorf feiert 120. Geburtstag – und weiht nach 60 Jahren seine verschollene "Bade-Glocke" ein, die nun als detailgetreue Replik im historischen Glockenturm am Gondelhaus ihren Platz gefunden hat.

Bäderbetriebe-Chefin Annette Scheibe-Zokov (45) und Vereins-Chef Steve Grünberg (37) haben gemeinsam die Geschichts-Tafel über den Roché-Platz eingeweiht. © Holm Helis

Ehrenamtliche des Vereins "Waldbadkultur" haben das Haus in diesem Jahr saniert. Von hier aus wurden einst 25 Boote koordiniert und Befehle wie "Kabinenschlüssel abgeben" oder "Boote einfahren" durchgegeben.

Bevor das "Bade-Ende" in den 60ern dann durch eine Lautsprecheranlage angekündigt wurde, sorgte eine Glocke für "Bade-Schluss".

Als Hommage an diese alte Glocke wurde nun ein neuer "Bade-Gong" geschaffen, der Schifffahrt und der Optik des Originals nachempfunden, allerdings ohne Gondelwart: "Ganz entsprechend der heutigen Zeit wird die Glocke elektrisch läuten. Und zwar 15 Minuten vor Badeschluss, so wie damals", so Bäderbetriebe-Chefin Annette Scheibe-Zokov (45).

Auch die Geschichte des Geländes wird aufgearbeitet: Eine Tafel am Gondelhaus auf dem sogenannten Roché-Platz erinnert an den Namensgeber Roché (Roger), einen belgischen Kriegsgefangenen, der bei Arbeiten an den Teichketten ein Kind vor dem Ertrinken rettete und danach im Bad weiterbeschäftigt wurde.