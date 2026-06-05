Waldbad Weixdorf feiert 120. Geburtstag - mit besonderem Erinnerungsstück

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Das Waldbad Weixdorf feiert 120. Geburtstag – und weiht nach 60 Jahren eine alte Besonderheit ein.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Große Sause an einer der ältesten Bade-Anlagen Dresdens: Das Waldbad Weixdorf feiert 120. Geburtstag – und weiht nach 60 Jahren seine verschollene "Bade-Glocke" ein, die nun als detailgetreue Replik im historischen Glockenturm am Gondelhaus ihren Platz gefunden hat.

Bäderbetriebe-Chefin Annette Scheibe-Zokov (45) und Vereins-Chef Steve Grünberg (37) haben gemeinsam die Geschichts-Tafel über den Roché-Platz eingeweiht.
Bäderbetriebe-Chefin Annette Scheibe-Zokov (45) und Vereins-Chef Steve Grünberg (37) haben gemeinsam die Geschichts-Tafel über den Roché-Platz eingeweiht.  © Holm Helis

Ehrenamtliche des Vereins "Waldbadkultur" haben das Haus in diesem Jahr saniert. Von hier aus wurden einst 25 Boote koordiniert und Befehle wie "Kabinenschlüssel abgeben" oder "Boote einfahren" durchgegeben.

Bevor das "Bade-Ende" in den 60ern dann durch eine Lautsprecheranlage angekündigt wurde, sorgte eine Glocke für "Bade-Schluss".

Als Hommage an diese alte Glocke wurde nun ein neuer "Bade-Gong" geschaffen, der Schifffahrt und der Optik des Originals nachempfunden, allerdings ohne Gondelwart: "Ganz entsprechend der heutigen Zeit wird die Glocke elektrisch läuten. Und zwar 15 Minuten vor Badeschluss, so wie damals", so Bäderbetriebe-Chefin Annette Scheibe-Zokov (45).

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Auch die Geschichte des Geländes wird aufgearbeitet: Eine Tafel am Gondelhaus auf dem sogenannten Roché-Platz erinnert an den Namensgeber Roché (Roger), einen belgischen Kriegsgefangenen, der bei Arbeiten an den Teichketten ein Kind vor dem Ertrinken rettete und danach im Bad weiterbeschäftigt wurde.

Vor dem Gondelhaus, in dem die neue Glocke "Großer Hermann" versteckt ist, hielt Vereins-Chef Steve Grünberg (37) seine Einweihungs-Rede.
Vor dem Gondelhaus, in dem die neue Glocke "Großer Hermann" versteckt ist, hielt Vereins-Chef Steve Grünberg (37) seine Einweihungs-Rede.  © Holm Helis
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Vereins-Chef Steve Grünberg (37) ist stolz, dass sein Verein "Waldbadkultur" das historische Gondelhaus saniert hat.
Vereins-Chef Steve Grünberg (37) ist stolz, dass sein Verein "Waldbadkultur" das historische Gondelhaus saniert hat.  © Holm Helis
Eröffnet wurde das Bad 1906 noch unter dem Namen "Prinz-Hermann-Bad". In Anlehnung an den ehemaligen Namensgeber wurde die Glocke am Donnerstag nun "Großer Hermann" getauft.
Eröffnet wurde das Bad 1906 noch unter dem Namen "Prinz-Hermann-Bad". In Anlehnung an den ehemaligen Namensgeber wurde die Glocke am Donnerstag nun "Großer Hermann" getauft.  © Holm Helis

"Gerade in Anlehnung an das 120. Jubiläum ist es ein schönes Zeichen, die Glocke wieder hierhin zu bringen und den historischen Charme aufleben zu lassen", so die Bäderbetriebe-Chefin. Ende des Monats wird der Jubiläums-Geburtstag dann auch offiziell gefeiert.

Infos: facebook.com/waldbadkultur.weixdorf.

Titelfoto: Holm Helis

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