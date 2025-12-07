Endlich Samstag! Wir liefern Euch sieben Ideen für den perfekten Tag in Dresden und Umgebung

Samstag in Dresden: Langeweile kommt nicht auf! Hier sind spannende Tipps für Events und Unternehmungen in der Region.

Von Dana Peter

Dresden - Dieses Wochenende hat für den, der sich darauf einlässt, viel Heimeliges zu bieten. Zudem haben sich die Veranstalter in der Region wieder einiges einfallen lassen, um Euch langsam, aber sicher in Weihnachtsstimmung zu bringen.

Taschenlampen-Weihnachtssingen

Dresden - Das große Taschenlampen-Weihnachtssingen im Dresdner Weihnachtscircus (Washingtonstr. 2) mit Rumpelstil, Mambuso und dem Weihnachtsmann steigt am Sonnabend ab 16 Uhr. Es wird gemeinsam gesungen und weihnachtlich gefunkelt - in der Manege erstrahlen 1000 Taschenlampen zu den schönsten Weihnachtsliedern. Tickets (ab 19/15,20 Euro) und Infos unter: boulevardtheater.de

Gemeinsam singen und staunen: Das große Taschenlampen-Weihnachtssingen begeistert kleine und große Besucher. (Archivfoto) © Robert Jentzsch

Eismärchen - Der gestiefelte Kater

Dresden - In der Joynext Arena (Magdeburger Str. 10) in Dresden wird am Sonnabend, ab 11 und 14 Uhr, das "Eismärchen - Der gestiefelte Kater" gezeigt. Lasst Euch verzaubern und reist mit über 100 kleinen und großen Sportlern in die bunte und spannende Märchenwelt! Eintritt: 15/10 Euro. Infos unter: eismaerchen.de



Dresdner Winter

Dresden - Der Konzertplatz Weißer Hirsch (Stechgrundstraße 1) hat sich wieder in eine zauberhafte Winterlandschaft verwandelt. Mehr als 1250 Quadratmeter Eisfläche, drei Eisstockbahnen, romantische Feuerschalen, ein buntes Veranstaltungsprogramm und Leckeres aus der Küche machen den "Dresdner Winter" zum Geheimtipp für Familientage. Am Wochenende ab 10 Uhr geöffnet (sonnabends bis 22 Uhr, sonntags bis 21 Uhr). Eintritt frei. Eisbahn (zwei Stunden): 9/6 Euro. Leih-Schlittschuhe: 5 Euro. Infos unter: dresdner-winter.com



Wer Lust auf entspannte Familientage hat, der ist beim Dresdner Winter genau richtig. (Archivbild) © Steffen Füssel

Meißen-Kunstwerke

Meißen - Eine Führung durch die Sonderausstellung "Maladie" findet am Sonnabend, 11.30 Uhr, im Erlebniswelt Haus Meissen (Talstr. 9) statt. Zu sehen gibt es Porzellan zum Staunen, Träumen und Sammeln. Hier erzählen filigrane Kunstwerke Geschichten. Lernt die Menschen kennen, die mit Geschick und Hingabe Porzellan gestalten, bewahren und neu interpretieren. Seht, wie historische Werkzeuge zu modernen Kunstobjekten werden und Ideen in Porzellan Form annehmen. Infos und Tickets unter: erlebniswelt-meissen.com



Die Sonderausstellung "Maladie" im Haus Meissen gibt Einblicke in kunstvolle Porzellanwelten und ihre Schöpferinnen und Schöpfer. © picture alliance/dpa

Festungsmarkt

Königstein - Handgezimmerte Marktstände von rund 70 Händlern, Manufakturen und Traditionsbetrieben aus ganz Sachsen, Punsch und Gulaschsuppe aus großen Kupferkesseln, traditionelles Puppentheater, Bastelstube und handgemachte Musik: All das bietet der "Historisch-Romantische Weihnachtsmarkt: Königstein - ein Wintermärchen" auf der Festung (Am Königstein 1). Geöffnet ist am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 19 Uhr. Infos und Tickets (15/12 Euro) unter: festung-koenigstein.de



Bei rund 70 Händler aus ganz Sachsen kann beim Festungsmarkt eingekauft werden. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Lichterglanz und Budenzauber

Radebeul - Auf dem Dorfanger in Altkötzschenbroda werden Weihnachtslieder noch live gespielt oder gemeinsam mit dem Publikum gesungen. Die Buden bieten Handgemachtes. Der Lichterpfad und die Weihnachtskrippe leuchten weihnachtlich. Puppentheater, Bastel- und Backstuben, Märchenkeller, Schmiede und Rentiere, die als Ponys verkleidet sind, freuen sich nicht nur auf die kleinen Besucher. Geöffnet ist am Sonnabend von 12 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Infos unter: weihnachtsmarkt-radebeul.de



Weihnachtszauber in Altkötzschenbroda: Live-Musik, Handgemachtes und leuchtende Adventsstimmung. © André Wirsig / PR

Wein und Licht

Radebeul - Unter dem Motto "Wein & Licht" verwandeln am Sonnabend und Sonntag ab 15 Uhr rund 5500 Lichtpunkte sowie zahlreiche Herrnhuter Sterne das Ensemble auf Schloss Wackerbarth (Wackerbarthstr. 1) in eine zauberhafte Welt aus strahlendem Glanz, Musik und Genuss. Lichtskulpturen, Märchenlaternen und ausgewählte Illuminationen laden zum Rundgang ein. Eintritt: 5/2,50 Euro, Kinder bis sechs Jahre frei. Infos unter: schloss-wackerbarth.de