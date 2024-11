Weihnachts-Märchen für die ganze Familie: Hier läuft "Die Schneekönigin" in Dresden!

Von Lilli Vostry

Dresden - Im schönsten Flockenregen fliegt die kalte Herrscherin am Fenster vorbei und alles ringsum erstarrt: In ihre Welt aus blinkendem Eis entführt "Die Schneekönigin" in dem Märchen von Hans Christian Andersen den Jungen Kay, sein Herz gefriert zu einem Eisklumpen. Premiere dieses Weihnachtsstücks für die ganze Familie war am Sonnabend im Dresdner Schauspielhaus.